В Таллинне было временно остановлено трамвайное движение

Трамвайное движение в направлении Копли возобновилось в 22.12, передал BNS пресс-секретарь Tallinna Linnatransport. Возвращение к графику может занять еще немного времени.

В среду вечером из-за повреждения рельсового стыка на остановке Volta в Таллинне прервалось трамвайное движение в направлении Копли.

На время ремонтных работ трамваи, обслуживающие линию номер 1, временно направили по линии Тонди - Кадриорг, трамваи, обслуживающие линию номер 2, направили по линии Садама - Суур-Паала, а трамваи, обслуживающие линию номер 5, направили по линии Вана-Лыуна - Суур-Паала.