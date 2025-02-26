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В Таллинне было временно остановлено трамвайное движение

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Осенью завершилась работа над долгожданной трамвайной линией в Ванасадам, и с 1 декабря на ней курсируют трамваи.
Осенью завершилась работа над долгожданной трамвайной линией в Ванасадам, и с 1 декабря на ней курсируют трамваи. Фото: Mihkel Maripuu

Трамвайное движение в направлении Копли, прервавшееся в Таллинне в среду вечером из-за поврежденного рельсового стыка, возобновлено.

Трамвайное движение в направлении Копли возобновилось в 22.12, передал BNS пресс-секретарь Tallinna Linnatransport. Возвращение к графику может занять еще немного времени.

В среду вечером из-за повреждения рельсового стыка на остановке Volta в Таллинне прервалось трамвайное движение в направлении Копли.

На время ремонтных работ трамваи, обслуживающие линию номер 1, временно направили по линии Тонди - Кадриорг, трамваи, обслуживающие линию номер 2, направили по линии Садама - Суур-Паала, а трамваи, обслуживающие линию номер 5, направили по линии Вана-Лыуна - Суур-Паала.

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