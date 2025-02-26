В Таллинне временно остановлено трамвайное движение в сторону Копли

Пресс-секретарь Tallinna Linnatransport Кадри Пеньям сообщила BNS, что трамвайное движение прервалось из-за повреждения рельсового стыка. «Рельсы выдержали в этом месте семь лет. Обычно подобные ситуации происходят раз или два в год. Сейчас пришлось временно прервать трамвайное движение для ремонта рельсов», - добавила Пеньям.