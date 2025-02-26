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В Таллинне временно остановлено трамвайное движение в сторону Копли

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Осенью завершилась работа над долгожданной трамвайной линией в Ванасадам, и с 1 декабря на ней курсируют трамваи.
Осенью завершилась работа над долгожданной трамвайной линией в Ванасадам, и с 1 декабря на ней курсируют трамваи. Фото: Mihkel Maripuu

Из-за внеплановых ремонтных работ на остановке «Вольта»​ движение трамваев в сторону Копли прервано. Ограничения затрагивают маршруты №1, №2 и №5.

Пресс-секретарь Tallinna Linnatransport Кадри Пеньям сообщила BNS, что трамвайное движение прервалось из-за повреждения рельсового стыка. «Рельсы выдержали в этом месте семь лет. Обычно подобные ситуации происходят раз или два в год. Сейчас пришлось временно прервать трамвайное движение для ремонта рельсов», - добавила Пеньям.

​На месте работает аварийная бригада TLT, специалисты устраняют неисправность рельсов. По предварительной оценке, ремонт займет несколько часов.

Пассажирам, следующим в сторону Копли, рекомендуется воспользоваться автобусом №73 или другими альтернативными маршрутами. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Трамвай №1 временно курсирует по маршруту Тонди - Кадриорг.

Трамвай №2 направлен по маршруту Садама - Суур-Паала.

Трамвай №5 следует по маршруту Вана-Лыуна - Суур-Паала.

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