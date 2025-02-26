Из-за внеплановых ремонтных работ на остановке «Вольта» движение трамваев в сторону Копли прервано. Ограничения затрагивают маршруты №1, №2 и №5.
В Таллинне временно остановлено трамвайное движение в сторону Копли
Пресс-секретарь Tallinna Linnatransport Кадри Пеньям сообщила BNS, что трамвайное движение прервалось из-за повреждения рельсового стыка. «Рельсы выдержали в этом месте семь лет. Обычно подобные ситуации происходят раз или два в год. Сейчас пришлось временно прервать трамвайное движение для ремонта рельсов», - добавила Пеньям.
На месте работает аварийная бригада TLT, специалисты устраняют неисправность рельсов. По предварительной оценке, ремонт займет несколько часов.
Пассажирам, следующим в сторону Копли, рекомендуется воспользоваться автобусом №73 или другими альтернативными маршрутами. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Трамвай №1 временно курсирует по маршруту Тонди - Кадриорг.
Трамвай №2 направлен по маршруту Садама - Суур-Паала.
Трамвай №5 следует по маршруту Вана-Лыуна - Суур-Паала.