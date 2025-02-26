Какие редкоземельные минералы есть в Украине, и зачем они нужны Дональду Трампу?

Эти минералы называют «редкими», так как найти их в чистом виде не так просто, хотя месторождения некоторых из них находятся по всему миру. Кроме того, часто редкоземельные металлы встречаются вместе с радиоактивными элементами, такими как торий и уран, поэтому для их выделения требуется большое количество токсичных химикатов. Это делает процесс добычи иногда сложным и дорогим.

Какие минералы есть на территории Украины?

В Украине находятся 21 из 30 веществ, которые Европейский союз (ЕС) определяет как «критическое сырье», что составляет около пяти процентов мировых запасов.

Многие территории, где находятся залежи этих элементов, расположены на юге Украинского кристаллического массива, в основном под Азовским морем. Большая часть этих территорий в настоящее время оккупирована Россией, однако, в Украине все еще есть перспективные проекты в Среднем Побужье, а также в Киевской, Винницкой и Житомирской областях.

Карта, показывающая, где находятся критически важные минералы в Украине. Фото: BBC

По словам экспертов, несмотря на то, что на территории Украины выявлено несколько сотен перспективных геологических объектов, лишь некоторые из них могут стать месторождениями, если их разработка будет признана экономически целесообразной.

«Оценки, которые были опубликованы, очень приблизительны, - говорит Адам Вебб, руководитель отдела сырья для аккумуляторов в Benchmark Mineral Intelligence. - Необходимо проделать гораздо больше работы, чтобы доказать, что эти месторождения полезных ископаемых являются экономическими запасами».

Карта с указанием районов Украины, находящихся под контролем России Фото: BBC