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В Кохтла-Ярве планируется построить современный картинг-центр

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Картинговая трасса в Кохтла-Ярве.
Картинговая трасса в Кохтла-Ярве. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В Кохтла-Ярве некоммерческая организация Kardirada планирует построить современный картинг-центр на месте заброшенной трассы, для чего ожидает одобрения городского собрания, пишет Rus.ERR

Комиссия по имуществу и бюджету уже поддержала проект, предложив передать землю в аренду на 50 лет с условием, что трасса начнет работу в течение пяти лет, а за право на застройку будет внесен платеж в размере 50 тысяч евро.

В рамках проекта планируется заменить старое покрытие, построить новые боксы для хранения картов и раздевалки, а также закупить электрокарты, которые будут сдаваться в аренду.

Часть финансирования в размере 1,5 миллиона евро поступит из Фонда справедливого перехода, однако общая стоимость проекта, включая налоги, составляет 2,33 миллиона евро, и организация намерена вложить в него собственные средства.

В случае одобрения проекта городским собранием новая картинговая трасса может быть построена уже этой осенью.

Подробности читайте на портале Rus.ERR.

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