В Кохтла-Ярве планируется построить современный картинг-центр

Комиссия по имуществу и бюджету уже поддержала проект, предложив передать землю в аренду на 50 лет с условием, что трасса начнет работу в течение пяти лет, а за право на застройку будет внесен платеж в размере 50 тысяч евро.

В рамках проекта планируется заменить старое покрытие, построить новые боксы для хранения картов и раздевалки, а также закупить электрокарты, которые будут сдаваться в аренду.

Часть финансирования в размере 1,5 миллиона евро поступит из Фонда справедливого перехода, однако общая стоимость проекта, включая налоги, составляет 2,33 миллиона евро, и организация намерена вложить в него собственные средства.

В случае одобрения проекта городским собранием новая картинговая трасса может быть построена уже этой осенью.