Что мешает промышленности быть флагманом экономики? Почему уже почти каждый третий житель страны едва сводит концы с концами? Реально ли положить конец изнуряющей экономику бюрократии?
Студия Postimees: как совершить скачок в развитии экономики? Энн Вескимяги отвечает на вопросы
Крупный предприниматель, член правления Эстонского союза производителей мебели Энн Вескимяги комментирует в студии Rus.Postimees актуальные темы, озвученные на этой неделе президентом Аларом Карисом в речи по случаю Дня независимости. Следите за беседой в 13:00!
- Какова ситуация на рынке труда?
- Что мешает промышленности развиваться?
- Как жить не от зарплаты до зарплаты?
- Что станет с энергетическим сектором Эстонии?
- Как побороть избыточное регулирование?