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Студия Postimees: как совершить скачок в развитии экономики? Энн Вескимяги отвечает на вопросы

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Что мешает промышленности быть флагманом экономики? Почему уже почти каждый третий житель страны едва сводит концы с концами? Реально ли положить конец изнуряющей экономику бюрократии?​

Крупный предприниматель, член правления Эстонского союза производителей мебели Энн Вескимяги комментирует в студии Rus.Postimees актуальные темы, озвученные на этой неделе президентом Аларом Карисом в речи по случаю Дня независимости. Следите за беседой в 13:00!

  • Какова ситуация на рынке труда?
  • Что мешает промышленности развиваться?
  • Как жить не от зарплаты до зарплаты? 
  • Что станет с энергетическим сектором Эстонии?
  • Как побороть избыточное регулирование?
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