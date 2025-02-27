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Опрос: в Эстонии растет доля недовольных работой премьер-министра

Редактор: rus.postimees.ee
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Премьер-министр Кристен Михал.
Премьер-министр Кристен Михал. Фото: Konstantin Sednev

В Эстонии большинство граждан по-прежнему считают, что кабинет министров плохо справляется со своими обязанностями, выясняется из опроса, проведенного социологической службой Norstat. Свыше половины граждан также недовольны работой главы правительства, пишет Rus.ERR.

Согласно последним результатам, 27% респондентов считают, что правительство работает очень хорошо или скорее хорошо, а 68% - что скорее плохо или очень плохо.

Деятельность премьер-министра Кристена Михала одобряют 24% опрошенных, тогда как 56% не одобряют его работу. В начале месяца довольных деятельностью премьера составляла 27%, недовольных - 49%.

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