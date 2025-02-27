В Эстонии большинство граждан по-прежнему считают, что кабинет министров плохо справляется со своими обязанностями, выясняется из опроса, проведенного социологической службой Norstat. Свыше половины граждан также недовольны работой главы правительства, пишет Rus.ERR.
Опрос: в Эстонии растет доля недовольных работой премьер-министра
Согласно последним результатам, 27% респондентов считают, что правительство работает очень хорошо или скорее хорошо, а 68% - что скорее плохо или очень плохо.
Деятельность премьер-министра Кристена Михала одобряют 24% опрошенных, тогда как 56% не одобряют его работу. В начале месяца довольных деятельностью премьера составляла 27%, недовольных - 49%.