Чт, 27.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

СМИ: Россия предложила США ресурсы с аннексированной территории (1)

Copy
Украинские военные обстреливают российские позиции в Донецкой области.
Украинские военные обстреливают российские позиции в Донецкой области. Фото: UKRAINIAN ARMED FORCES

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 1100-го дня войны, 27 февраля.

Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Наверх