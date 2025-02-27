«Евросоюз создали, чтобы испортить жизнь США»: Трамп анонсировал пошлины в 25% на товары из ЕС

США очень скоро введут пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Евросоюза. Такое заявление президент США Дональд Трамп сделал в среду, 26 февраля.

«Мы приняли решение и мы объявим о нем очень скоро, и, в общих чертах, это будет означать 25%, и это будут автомобили и все такие вещи», - указал глава американского государства, выступая перед журналистами.

'The European Union was formed in order to screw the United States, but now I am president.'



US President Donald Trump talks about EU tariffs that he will impose in his first cabinet meeting. He says 'it will be 25 percent in most cases'.https://t.co/fHqGBwgmE1



📺 Sky 501 pic.twitter.com/SmjvTGcrXE — Sky News (@SkyNews) February 26, 2025

«Послушайте, давайте будем честны: Евросоюз был сформирован, чтобы испортить жизнь Соединенным Штатам, - заявил Трамп также в этой связи. - В этом была цель, и они отлично справились с работой».

В Европейском союзе действуют пошлины на легковые автомобили в размере 10%. Это в четыре раза выше американских пошлин, составляющих 2,5%, напоминает Reuters. Недовольство американских чиновников вызывает также налог на добавленную стоимость в странах ЕС, составляющий 17,5% и более.