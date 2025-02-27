Уплотняется график автобусного сообщения между Таллинном и Раквере

С 1 марта автобусом Lux Express можно будет путешествовать из Раквере в Таллинн каждое утро в 7:15 и из Таллинна в Раквере - каждый вечер в 18:15. Таким образом, с марта увеличится частота автобусного движения, что позволит выезжать из Раквере в Таллинн четыре раза в день, а из Таллинна в Раквере - пять раз в день.

«Благодаря новому времени отправления мы хотим предложить жителям Раквере дополнительную удобную возможность путешествовать в Таллинн утром, и вечером ехать обратно, - сказал член правления Lux Express Ингмар Роос. - Кроме того, с новыми рейсами мы хотим приблизить автобус как можно ближе к домам людей. Если билет на автобус куплен заранее, то утром в Раквере, помимо автовокзала, можно будет сесть на автобус на остановке «Театри», а также на остановке «Айанди» возле торгового центра «Пыхьякескус». На этих же остановках можно выйти из автобуса при вечерних поездках».

Прибытие в Эстонию новых туристических автобусов Scania Irizar I6s Efficient позволяет открывать дополнительные автобусные линии. «Всего в этом году мы заказали десять новых автобусов, которые прибудут в Эстонию не позднее начала лета. Они позволят нам заменить старые автобусы, а также открыть новые линии», - сказал Роос.

Кроме того, начавшийся в этом году ремонт железной дороги тоже сыграл свою роль в открытии новых автобусных линий; в ходе ремонта, в частности, будет электрифицирован участок железной дороги между Тапа и Раквере. «Это означает, что пассажирам, которые до сих пор привыкли к поезду, придется временно начать ездить на автобусе. Чтобы облегчить неудобства, вызванные ремонтом железной дороги, новое время отправления дает жителям Раквере возможность быстро путешествовать с комфортом по четырехполосной дороге по направлению в Таллинн», - добавил Роос.

По новому расписанию с 1 марта отправления из Раквере в Таллинн будут в 7:15, 12:30, 16:00 и 21:30, а из Таллинна в Раквере - в 8:15, 10:15, 14:00, 16:00 и 18:15. Время в пути - 1 час и 25 минут.

Билеты на автобус можно приобрести заранее на сайте и в мобильном приложении компании, на сайте Tpilet.ee и на автовокзалах в Раквере и Таллинне. Если есть свободные места, также можно купить билет и у водителя автобуса. Стоимость билетов на автобус на линии Таллинн-Раквере начинается от 7 евро, если покупать их заранее. Кроме того, действуют различные скидки для пенсионеров и детей.