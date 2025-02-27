В рамках опроса людей спрашивали, как бы они отнеслись к строительству ветряного электропарка рядом с их домами. Упомянутый в опросе трехкилометровый радиус был обусловлен тем, что если ветропарк находится ближе чем в трех километрах, местным жителям полагается определенная компенсация.

Респондентам был задан вопрос, согласятся ли они на строительство ветряной электростанции в трех километрах от их дома. 53 процента ответили «нет» или «скорее нет», 37 процентов - «скорее да» или «да», а 10 процентов затруднились с ответом.

Согласно партийным предпочтениям, 89 процентов сторонников EKRE, 77 процентов сторонников Центристской партии и 57 процентов сторонников «Отечества» не хотели бы, чтобы ветряная электростанция была построена в трех километрах от их дома. В то же время 66 процентов сторонников Социал-демократической партии и 65 процентов сторонников Партии реформ заявили, что не видет в этом проблемы.

В Таллинне сторонники и противники ветропарков разделились примерно поровну. В остальных населенных пунктах и районах Эстонии 55-57% высказались против.

В связи с темой ветряных электростанций был задан вопрос о том, удовлетворены ли люди решением правительства отказаться от плана, который предусматривал выделение государством 2,6 миллиарда евро в течение 20 лет на обеспечение фиксированной цены для производителей ветряных электростанций. 25 процентов ответили «нет» или «скорее нет», 50 процентов - «скорее да» или «да», а 25 процентов ответили «не знаю».

Что касается партийных предпочтений, то 70 процентов сторонников ЕКRЕ, 56 процентов сторонников «Отечества» и 52 процента сторонников Партии реформ удовлетворены принятым решением. Среди сторонников Центристской партии 45 процентов удовлетворены и 33 процента не удовлетворены, а среди сторонников СДПЭ 43 процента удовлетворены и 27 процентов не удовлетворены данным решением.

Когда в начале февраля респондентов спросили, поддерживают ли они идею фиксированной цены для морских ветряных электростанций, избиратели Реформистской партии и СДПЭ в подавляющем большинстве поддержали эту идею.

Опрос Norstat был проведен 25-26 февраля в режиме онлайн среди граждан Эстонии в возрасте 18 лет и старше, в нем приняли участие 1002 респондента.