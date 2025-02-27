Итоги расследования: при инциденте с паромом компании Tallink не обеспечивался принцип безопасного возвращения в порт

Утром 17 декабря 2021 года курсирующий между Эстонией и Финляндией морской лайнер Megastar направился из Таллинна в Хельсинки с 424 пассажирами, 163 членами экипажа и 155 единицами подвижного груза на борту. Вскоре после выхода из ворот порта на судне произошла техническая неполадка: остановился единственный работающий электрический гребной винт, и Megastar потерял работоспособность.

Тогда капитан корабля принял решение встать на якорь. Команда судна самостоятельно пыталась устранить неисправность вышедшего из строя энергоблока, но это не дало результатов, в связи с чем было заказано два буксира, чтобы помочь поврежденному кораблю вернуться к причалу порта Ванасадам. Капитан судна сообщил о происшествии в Центр управления движением судов Департамента транспорта, а также судовладельцу, но никто из них не проинформировал о происшествии Центр расследования инцидентов с безопасностью (OJK) или Департамент полиции и погранохраны.