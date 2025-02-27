В отчете о произошедшем три года назад инциденте с паромом Megastar говорится, что судно с двумя электрическими гребными винтами использовало только одно рабочее устройство, которое в итоге также вышло из строя, что вынудило прервать рейс.
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Итоги расследования: при инциденте с паромом компании Tallink не обеспечивался принцип безопасного возвращения в порт
Утром 17 декабря 2021 года курсирующий между Эстонией и Финляндией морской лайнер Megastar направился из Таллинна в Хельсинки с 424 пассажирами, 163 членами экипажа и 155 единицами подвижного груза на борту. Вскоре после выхода из ворот порта на судне произошла техническая неполадка: остановился единственный работающий электрический гребной винт, и Megastar потерял работоспособность.