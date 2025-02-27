В Пыхья-Таллинне планируется реконструкция улицы Сальме. Tallinna Vesi проложит систему ливневой канализации, Utilitas – магистраль теплоснабжения, город расширит тротуары, успокоит дорожное движение и реконструирует уличное освещение. Целью работ является улучшение доступности и безопасности улицы Сальме как для детей, так и для пожилых людей.
Готовится реконструкция еще одной улицы: Таллинн ждет мнений о проекте
Улица Сальме соединяет улицу Копли и парк Каламая, вдоль нее расположены такие важные объекты, как Таллиннский культурный центр «Сальме» и основная школа Каламая, а также несколько предприятий и кафе. Ежедневно улицей Сальме пользуются местные жители, студенты и преподаватели, владельцы и клиенты малого бизнеса, что делает ее важным транспортным узлом для многих горожан.
«Сальме - это значимая улица времен Эстонской Республики, здесь живет и учится много детей. Исходя из их потребностей, мы сделаем тротуары шире, а переходы через проезжую часть - безопаснее», - сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере. Также будут построены приподнятые перекрестки, чтобы улица стала более безопасной и доступной для всех групп местных жителей.
Уличное освещение будет установлено преимущественно в зеленых зонах, чтобы обеспечить максимальное свободное пространство для пешеходов на тротуарах. Ширина тротуаров составит от 2 до 2,5 м. Широкий тротуар предусмотрен на участке улицы, который примыкает к культурному центру «Сальме» и основной школе Каламая.
Парковочные места планируется разместить с одной стороны улицы Сальме, а также организовать их с использованием низких кустарников, и при возможности - с установкой мест для отдыха и парковки велосипедов, чтобы создать более приятную и зеленую городскую среду.
В эскизном проекте полностью учитывается существующие на улице Сальме высокие насаждения, и вырубка деревьев не предусмотрена. В процессе проектирования будет определены возможности добавить на улице высокие насаждения.
«Предлагаемое проектное решение улицы Сальме дает хорошее представление о дальнейшем направлении развития городского пространства на улицах, отражающих местный характер. В таких местах в приоритете - безопасность детей и других пешеходов, а также доступность городской среды как для восьмилетних, так и для 80-летних. Кроме того, мы обращаем внимание на создание пространства для длительного пребывания, устанавливая скамейки и организуя зеленые насаждения», - объяснил руководитель отдела планирования городской среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Аксель Йоханнес Парт.
С материалами реконструкции улицы Сальме можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Публичная презентация проекта состоится 5 марта в 17:30 в культурном центре «Сальме» (ул. Сальме, 12, Таллинн).
Отзывы и предложения можно предоставить до 12 марта на сайте в форме обратной связи.