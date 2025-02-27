Эксперт: соотношение покупателей и арендаторов на рынке недвижимости изменилось

«В определенном смысле, это эффект сообщающихся сосудов, потому что количество тех, кому нужно жилье, в целом остается прежним. Когда в последние два - три года многим пришлось временно отложить свои планы покупки, увеличилось число желающих взять жилье в аренду, а теперь начался обратный процесс: стало больше желающих купить собственное жилье», - сказал Мартин Вахтер, уточнив, что на рынке аренды все тоже совсем не плохо.

«Цены на аренду остаются стабильными, но общий спрос ниже, поэтому поиск нового арендатора может занять немного больше времени, чем раньше», - добавил руководитель 1Partner.

Вахтер также подчеркнул, что если в прошлом году самым востребованным товаром на рынке съемных квартир в Таллинне были большие квартиры в новостройках, для которых найти арендатора было даже проще, чем для двухкомнатных квартир, то сегодня и в этом отношении картина стабилизировалась.

«С восстановлением кредитоспособности можно сказать, что в первую очередь именно у арендаторов больших семейных квартир появилось желание сменить арендуемую недвижимость на собственное жилье», - пояснил ситуацию Вахтер и добавил, что продолжающееся снижение процентных ставок снова сделало условия кредитования более выгодными.

По словам руководителя 1Partner, изменения, происходящие сейчас на рынке, вполне логичны. «В долгосрочной перспективе, покупка собственного жилья всегда выгоднее, чем аренда. Недвижимость - это инвестиция в будущее, стоимость которой со временем увеличивается, а арендные платежи - это ежемесячный вклад в чужую собственность», - подчеркнул Вахтер.