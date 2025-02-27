Алар Карис совершает визит в Финляндию

В четверг глава Эстонского государства встретится с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Петтери Орпо. На встречах будет обсуждаться текущая ситуация, связанная с дальнейшей поддержкой Украины и поиском долгосрочного и справедливого решения, а также трансатлантическое сотрудничество и укрепление двусторонних отношений Эстонии и Финляндии, особенно в сферах обороны и экономики.