Чт, 27.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Алар Карис совершает визит в Финляндию

Copy
Александр Стубб и Алар Карис.
Александр Стубб и Алар Карис. Фото: Tairo Lutter

Президент Алар Карис совершает визит в Финляндию, в ходе визита основное внимание уделено укреплению оборонного и экономического сотрудничества.

В четверг глава Эстонского государства встретится с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Петтери Орпо. На встречах будет обсуждаться текущая ситуация, связанная с дальнейшей поддержкой Украины и поиском долгосрочного и справедливого решения, а также трансатлантическое сотрудничество и укрепление двусторонних отношений Эстонии и Финляндии, особенно в сферах обороны и экономики.

В четверг утром президент Карис также встретится с крупными финскими предпринимателями, чтобы обсудить прямые инвестиции и более тесное сотрудничество в различных секторах экономики. Во встрече примут участие руководители Ensto, Transmeri Group, Nordea Bank, S-Group, Fortaco Group, Rapala VMC, Paulig Group, Incap, Metsä Group, Elisa, Olvi Group, Valio Eesti и ABB.

Президент Алар Карис вместе с президентом Академии наук Эстонии Мартом Саарма также посетит Институт биотехнологии Хельсинкского университета и примет участие в приеме, посвященном 107-й годовщине Эстонской Республики в посольстве Эстонии в Хельсинки.

Президента Кариса в ходе визита сопровождает командующий Военно-морскими силами Эстонии коммодор Иво Вярк.

Глава государства вернется в Эстонию в четверг вечером.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх