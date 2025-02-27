Президент Алар Карис совершает визит в Финляндию, в ходе визита основное внимание уделено укреплению оборонного и экономического сотрудничества.
Алар Карис совершает визит в Финляндию
В четверг глава Эстонского государства встретится с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Петтери Орпо. На встречах будет обсуждаться текущая ситуация, связанная с дальнейшей поддержкой Украины и поиском долгосрочного и справедливого решения, а также трансатлантическое сотрудничество и укрепление двусторонних отношений Эстонии и Финляндии, особенно в сферах обороны и экономики.
В четверг утром президент Карис также встретится с крупными финскими предпринимателями, чтобы обсудить прямые инвестиции и более тесное сотрудничество в различных секторах экономики. Во встрече примут участие руководители Ensto, Transmeri Group, Nordea Bank, S-Group, Fortaco Group, Rapala VMC, Paulig Group, Incap, Metsä Group, Elisa, Olvi Group, Valio Eesti и ABB.
Президент Алар Карис вместе с президентом Академии наук Эстонии Мартом Саарма также посетит Институт биотехнологии Хельсинкского университета и примет участие в приеме, посвященном 107-й годовщине Эстонской Республики в посольстве Эстонии в Хельсинки.
Президента Кариса в ходе визита сопровождает командующий Военно-морскими силами Эстонии коммодор Иво Вярк.
Глава государства вернется в Эстонию в четверг вечером.