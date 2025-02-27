Решение США приостановить работу крупнейшего донора гуманитарной помощи в мире - агентства USAID - напрямую затронуло сирийские лагеря для жен джихадистов. Самый крупный из них - Аль-хол - и раньше сталкивался с нехваткой продовольствия, медицины и охраны. Сейчас курдские власти этого региона беспокоятся, что без поддержки Запада ситуацию будет сложно удержать под контролем.
Би-би-си рассказывает, какие последствия прекращение финансирования сирийских лагерей может иметь для региона.
Хлеба не будет
Издалека лагерь Аль-Хол выглядит как палаточный город, где живут около 40 тысяч человек. Здесь можно встретить и женщин, которые утверждают, что стали жертвами и оказались в Сирии «по ошибке», и преданных сторонниц «Исламского государства», которые растят новое поколение мужчин, готовых взять в руки оружие за халифат. Периметр лагеря - это решето, через которое внутрь легко проникает оружие, а в обратном направлении совершаются побеги.
Это так называемый «закрытый лагерь»: его обитателям не предъявлено никаких обвинений, но покинуть лагерь они не могут из-за подозрений в симпатиях к джихадистам.
По замечанию The Economist, лагерь больше похож на базу ИГ, чем на тюрьму.
20 января, в день, когда решением Дональда Трампа финансирование всех проектов под эгидой USAID было приостановлено на 90 дней, американская фирма Blumont вывезла своих сотрудников из лагеря и в царящем хаосе пыталась договориться с другими фирмами о предоставлении базовых услуг в минимальном объеме.
Руководительница лагеря Джихан Ханан сказала Би-би-си, что работа ее коллег, в том числе охраны лагеря, невозможна без неправительственных организаций.
В частности, по ее словам, через несколько дней после решения Трампа из Аль-Хола не смогли вывезти более 500 человек - их должны были отправить в родной Ирак, но НКО, занимающаяся возвращением иракцев, не смогла оплатить услуги охраны, а без охраны находиться на территории лагеря слишком опасно.
В тот же день администрации Аль-Хола пришлось еще и отказаться от доставки хлеба в лагерь.
Одна из женщин, которые находятся в лагере, - россиянка Хадижат (она попросила не публиковать ее полное имя, поскольку не имеет права пользоваться мобильным телефоном) - рассказала, что администрация лагеря посоветовала экономить запасы еды, потому что «непонятно, что будет дальше».
Основной донор
Аль-Хол и его небольшой «собрат», лагерь Родж, находятся на северо-востоке Сирии, на автономной территории, которую контролируют Сирийские демократические силы - поддерживаемый США военный альянс, состоящий преимущественно из курдских и арабских формирований.
После того как режим Башара Асада пал, а самой влиятельной силой в регионе стала группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которую считают террористической и в России, и в США, лидер ХТШ Ахмед аль-Шараа стремится разоружить курдов. Те отказываются войти в состав его армии, в ответ ХТШ угрожает курдам военными действиями.
Эти угрозы приветствуют в соседней Турции, которая годами боролась в Сирии не только против «Исламского государства», но и против курдов.
В последнее время Турция усилила военные операции в районах, контролируемых Сирийскими демократическими силами. В Анкаре заявили, что готовы пересмотреть формы своего военного присутствия в Сирии, если новые власти ликвидируют курдские формирования.
В таких условиях - одновременно пытаясь отбиться от Турции и вести непростые переговоры с новыми сирийскими властями - курды оказались без финансовой помощи на обеспечение жизни десятков тысяч человек.
Курдская администрация, охраняющая Аль-Хол, почти не имеет собственных доходов, поэтому содержание лагеря зависит от внешнего финансирования.
Хотя ООН и некоторые государства (например, Британия, Италия, Канада, Норвегия и другие) участвуют в спонсорстве некоторых гуманитарных программ, крупнейшим донором являются США, которые выделяют деньги на охрану, содержание персонала, укрепление периметра лагеря и смотровых вышек, а также на специальные операции вроде массовых обысков для выявления спящих ячеек ИГ.
По данным издания The National, которое ссылается на администрацию Аль-Хола, содержание лагеря может обходиться в 3 миллиона долларов в месяц.
По словам руководительницы лагеря Джихан Ханан, НКО, работающие в Аль-Холе, получали до 70% своего финансирования от США. А издание VOA сообщало, что эта цифра могла достигать 90%. Американские Госдеп и USAID не раскрывают точную сумму
В пересчете на число жителей - это около 900 долларов на человека в год, причем значительная часть денег уходит на охрану и поддержание порядка, а не на продовольствие.
Но даже с учетом всей помощи ситуация в лагере близка к критической. Палатки, в которых живут женщины и дети, - не лучшая защита в условиях проливных дождей или летней жары. Зимой дети мерзнут из-за нехватки мощностей для обогрева и соседствуют с грызунами, снующими между палаток. Чистой воды на всех не хватает, а врачи, работающие в лагере, не могут своевременно оказывать помощь всем, кому она нужна. Болезни распространяются быстро, и дети, ослабленные от недостатка полноценного питания и отсутствия базовых санитарных условий, нередко умирают, не дождавшись помощи.
Проблема безопасности
О средствах, выделяемых на поддержание других лагерей, подобных Аль-Холу, известно немного. Один из примеров - лагерь Азрак в Иордании, где живут около 40 тысяч сирийских беженцев, то есть по размерам он сравним с Аль-Холом.
Хотя свободно покидать Азрак нельзя, условия там куда менее жесткие: некоторые обитатели лагеря проходят государственную проверку и в случае успеха получают свободу и возможность работать. Одна часть лагеря, в которой находятся люди, подозреваемые в связях с ИГ, имеет усиленную охрану, но условия там куда более человеческие, чем в том же Аль-Хол, да и находятся там всего несколько тысяч человек.
Только строительство Азрака обошлось в 63,5 миллиона долларов, а на его поддержание выделяются ежегодно «десятки миллионов» (точная сумма не называется). Для примера, семь лет назад установка солнечной подстанции для снабжения лагеря электричеством обошлась фонду IKEA в 10 миллионов долларов (фонд жертвовал УВКБ ООН один евро за каждую проданную в магазинах сети лампочку).
Но если Азрак находится в относительно безопасном месте, гуманитарные машины, направляющиеся в Аль-Хол, постоянно подвергаются нападениям и ограблениям: в мае прошлого года, например, сотрудника НКО ранили ножом, а других находившихся в автомобиле избили. Тогда несколько международных и местных организаций приостановили работу, а после было решено передвигаться только колоннами, порой из двух десятков автомобилей. Это повышает безопасность сотрудников организаций, но приводит к задержкам в доставке помощи и дополнительным тратам со стороны доноров.
Прежде чем останавливать финансирование, США должны были выяснить, как обстоят дела в лагере, говорит Джихан Ханан.
«Вы не можете просто так перекрыть воду и [не привезти] хлеб без плана действий на случай непредвиденных обстоятельств, - считает руководительница лагеря. - Риск протестов и нападений на центры помощи растет, и еще это создает возможность для ИГ воспользоваться ситуацией и завербовать новых людей».
Цель для вербовки
«После поражения ИГ помощь США сыграла жизненно важную роль в управлении и обеспечении безопасности лагерей […], но эта помощь не может длиться вечно. США слишком долго несли большую часть бремени», - сказала постпред США в ООН Дороти Ши.
После неразберихи, которая возникла в конце января в связи с заморозкой финансирования по линии USAID, два американских подрядчика - Blumont и Proximity International (занимается обучением сил безопасности на северо-востоке Сирии и в Аль-Холе) - получили отсрочку на несколько недель. Но обе организации не понимают, что произойдет по окончании этих недель.
Хотя «Исламское государство» потеряло контроль над значительной частью территорий Ирака и Сирии, террористическая группировка все еще представляет серьезную угрозу. В новых условиях она существует в виде спящих ячеек и ведет партизанскую войну. В прошлом году количество вылазок ИГ в Сирии утроилось по сравнению с предыдущим годом.
ИГ совершает нападения в Африке, имеет ячейки в Афганистане, где вербует новых членов из стран Центральной Азии, а в Сирии пробуждению вербовщиков способствует политическая нестабильность.
И те, кто содержится в Аль-Холе, - одна из важных целей вербовки. Там по-прежнему много сторонников халифата. Изоляция, отсутствие образования и интеграции в нормальную жизнь - это факторы, способствующие радикализации даже тех, кто изначально не был уверен в своей позиции.
Правозащитники и администрация лагеря много лет просят разные страны организовать репатриацию своих граждан, но многие противятся, не желая возвращать домой людей, потенциально несущих серьезную угрозу.
Директор правозащитной организации Reprieve Майя Фоа считает, что многие из узниц Аль-Хола - жертвы: «Одни люди воспользовались их незащищенностью и практически принудительно вывезли в Сирию, а теперь и собственная страна отказалась от них».
Бывший начальник контртеррористического управления британской разведывательной службы МИ-6 Ричард Барретт указывает, что многие женщины и их дети стали свидетелями такого насилия, к которому большинство было не готово. Такой опыт может привести к непредсказуемым последствиям для психики.
«Терроризм завязан на эмоции в той же степени, в какой он завязан на идеологию. Так что даже полностью разочаровавшиеся в ИГ люди со временем могут начать более позитивно вспоминать о жизни при нем», - говорит он.
Еще в начале нулевых «Исламское государство» выработало тактику по так называемому «разрушению стен» - исламисты нападали на тюрьмы и помогали заключенным совершать побег.
Если США окончательно откажутся от финансирования, один из вероятных сценариев будет выглядеть так: Blumont не сможет доставить в лагерь еду, обитатели Аль-Хола поднимут бунт и устроят беспорядки, подавить которые будет сложно, потому что охрана, которую никто не обучает и которой никто не платит, не сможет действовать эффективно. Этим воспользуются спящие ячейки, которые освободят десятки тысяч сторонников ИГ, способных не только потенциально нести террористическую угрозу, но и сыграть важную роль в последующей вербовке.
Пересматривая программы международной помощи, Дональд Трамп руководствуется, как он говорит, концепцией «Америка превыше всего». Но «Исламское государство» угрожает не только Европе, но и Америке: только что, в начале этого года, сторонник ИГ въехал на внедорожнике в толпу людей, отмечавших новый год в Новом Орлеане.