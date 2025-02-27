Проблема безопасности

О средствах, выделяемых на поддержание других лагерей, подобных Аль-Холу, известно немного. Один из примеров - лагерь Азрак в Иордании, где живут около 40 тысяч сирийских беженцев, то есть по размерам он сравним с Аль-Холом.

Хотя свободно покидать Азрак нельзя, условия там куда менее жесткие: некоторые обитатели лагеря проходят государственную проверку и в случае успеха получают свободу и возможность работать. Одна часть лагеря, в которой находятся люди, подозреваемые в связях с ИГ, имеет усиленную охрану, но условия там куда более человеческие, чем в том же Аль-Хол, да и находятся там всего несколько тысяч человек.

Только строительство Азрака обошлось в 63,5 миллиона долларов, а на его поддержание выделяются ежегодно «десятки миллионов» (точная сумма не называется). Для примера, семь лет назад установка солнечной подстанции для снабжения лагеря электричеством обошлась фонду IKEA в 10 миллионов долларов (фонд жертвовал УВКБ ООН один евро за каждую проданную в магазинах сети лампочку).