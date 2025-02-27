Европа сделала Илона Маска на десятки миллиардов беднее

Львиная доля состояния самого богатого человека в мире приходится на производителя электромобилей. Tesla также выпала из клуба триллионеров: рыночная стоимость компании упала на 303 млрд долларов до 974 млрд долларов.

Падение стоимости акций было вызвано январскими показателями продаж Tesla в Европе, которые рухнули на 45 процентов, тогда как общие продажи электромобилей в Старом Свете выросли на 37 процентов. Значительный спад наблюдался в Германии и Великобритании. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, Tesla реализовала в Европе 9945 автомобилей по сравнению с 18 161 автомобилем в январе прошлого года.