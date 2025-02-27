Во вторник состояние Илона Маска, составляющее 22 миллиарда долларов, или 21 миллиард евро, что больше государственного бюджета Эстонии на этот год, сократилось, поскольку цена акций производителя электромобилей Tesla упала на девять процентов.
Для подписчиков
Европа сделала Илона Маска на десятки миллиардов беднее
Львиная доля состояния самого богатого человека в мире приходится на производителя электромобилей. Tesla также выпала из клуба триллионеров: рыночная стоимость компании упала на 303 млрд долларов до 974 млрд долларов.