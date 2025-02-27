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Европа сделала Илона Маска на десятки миллиардов беднее

Перевод: Дмитрий Рая
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Илон Маск.
Илон Маск. Фото: Andrew Harnik

Во вторник состояние Илона Маска, составляющее 22 миллиарда долларов, или 21 миллиард евро, что больше государственного бюджета Эстонии на этот год, сократилось, поскольку цена акций производителя электромобилей Tesla упала на девять процентов.

Львиная доля состояния самого богатого человека в мире приходится на производителя электромобилей. Tesla также выпала из клуба триллионеров: рыночная стоимость компании упала на 303 млрд долларов до 974 млрд долларов.

Падение стоимости акций было вызвано январскими показателями продаж Tesla в Европе, которые рухнули на 45 процентов, тогда как общие продажи электромобилей в Старом Свете выросли на 37 процентов. Значительный спад наблюдался в Германии и Великобритании. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, Tesla реализовала в Европе 9945 автомобилей по сравнению с 18 161 автомобилем в январе прошлого года.

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