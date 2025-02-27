Настя Перчёнок Кому можно считать себя эстонцем?

Так же и принадлежность к русскому народу вовсе не предполагает лояльности к авторитарным режимам или восприятия России как родины. Нельзя смешивать понятия: любовь к стране не определяется национальностью. В Украине, например, множество русскоязычных добровольцев воюют за свою страну. Но вопрос национальной идентичности имеет и другие нюансы.

В Эстонии мы привыкли воспринимать национальность как происхождение. Однако в социальных науках этническая идентичность рассматривается не только через призму родственных связей и генетики, но и как часть самовосприятия человека, формирующееся на основе социальных групп, с которыми он себя ассоциирует. Иными словами, важно то, кого человек включает в категорию «мы». Происхождение или родной язык - лишь один из аспектов национального самоопределения.

Долговременное проживание в статусе национального меньшинства в той или иной стране часто приводит к формированию гибридной этнической идентичности. Это значит, что человек ощущает связь как со страной своего - или родительского - происхождения, так и со страной, в которой живет, поскольку идентичность формируется также под влиянием окружающей среды, культуры, языка и множества других факторов.

В ходе исследования респондентам предлагались различные способы описания своей идентичности и групповой принадлежности. Они могли выбрать один из предложенных вариантов или самостоятельно сформулировать свою национальную принадлежность.

Когда самоопределение человека не совпадает с тем, как его воспринимают окружающие, он чувствует себя непонятым