Настя Перчёнок Кому можно считать себя эстонцем?

Так, человек, для которого «эстонец» - важная часть его идентичности, даже если его родной язык - русский, а предки приехали из России, может услышать, что он не имеет никакого отношения к эстонцам.
Кто-то считает, что он никогда не станет частью эстонского народа, никогда по-настоящему не поймет культуру, а кто-то из-за гражданства или национальности сомневается в его лояльности.
Для людей, которые ощущают сильную связь с Эстонией, такое отношение может быть очень болезненным. Проще говоря, они воспринимают эстонцев как «мы», а эстонцы видят в них «не нас», а «их».
Когда самоопределение человека не совпадает с тем, как его воспринимают окружающие, он чувствует себя непонятым, что может вызывать разочарование, грусть, тревогу, злость или даже ощущение безысходности - каждый реагирует по-своему.
С другой стороны, давайте не будем судить о людях только по их гражданству или национальности
Исходя из всего сказанного, стоит задуматься: как сделать общество более сплоченным?
Для многих людей без гражданства главным препятствием остается недостаточное знание эстонского языка. А среди многих русскоязычных распространен страх сделать ошибку.
Чтобы помочь людям преодолеть этот барьер, мы можем перестать высмеивать акценты, не зацикливаться на грамматических ошибках. Если кто-то не понимает, можно просто повторить, чуть медленнее и другими словами.
С другой стороны, давайте не будем судить о людях только по их гражданству или национальности. Лучше задуматься: можем ли мы сохранить эстоно-идентичность более открытой?
Это означало бы, что если человек хочет подчеркнуть свою связь с Эстонией, ему не нужно доказывать, что эстонцем можно быть только по крови.
Формирование множественной идентичности само по себе непростой процесс, и окружающая среда может либо помочь, либо усложнить его.
Если мы хотим, чтобы Эстония оставалась сильной, то стоит подумать о том, что все мы вместе составляем народ Эстонии, и о том, что каждый из нас может сделать для большего единства в обществе.