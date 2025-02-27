Белый дом начинает отбирать журналистов, которые получат доступ к Трампу

«Пресс-команда нынешней администрации Белого дома решит, кто получит привилегированный и ограниченный доступ к таким местам, как Air Force One (самолет с президентом на борту) и Овальный кабинет», - заявила пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Ливитт.