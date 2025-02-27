Белый дом планирует начать выбирать, какие издания получат доступ к президенту Дональду Трампу. Тем самым нарушается более чем вековая добрая практика.
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Белый дом начинает отбирать журналистов, которые получат доступ к Трампу
«Пресс-команда нынешней администрации Белого дома решит, кто получит привилегированный и ограниченный доступ к таким местам, как Air Force One (самолет с президентом на борту) и Овальный кабинет», - заявила пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Ливитт.