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Белый дом начинает отбирать журналистов, которые получат доступ к Трампу

Перевод: Павел Соболев
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Кэролайн Ливитт.
Кэролайн Ливитт. Фото: Chris Kleponis/CNP via ZUMA Press Wire/SCANPIX

Белый дом планирует начать выбирать, какие издания получат доступ к президенту Дональду Трампу. Тем самым нарушается более чем вековая добрая практика.

«Пресс-команда нынешней администрации Белого дома решит, кто получит привилегированный и ограниченный доступ к таким местам, как Air Force One (самолет с президентом на борту) и Овальный кабинет», - заявила пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Ливитт.

Изменения означают, что Белый дом может начать решать, какие издания могут освещать президентские мероприятия и делиться материалами с другими СМИ, сообщает Би-би-си.

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