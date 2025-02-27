Авиакомпания airBaltic уплотняет график полетов на линии Таллинн-Амстердам

Поскольку в Амстердаме находится один из крупнейших узловых аэропортов в Европе, увеличение частоты рейсов также улучшит доступ к стыковочным рейсам.

Также с 30 марта 2025 года airBaltic увеличит частоту полетов в Амстердам из Латвии и Литвы. Между Ригой и Амстердамом будет три рейса, между Вильнюсом и Амстердамом - два рейса в день. Расширение маршрутной сети поможет airBaltic достичь своей цели по удовлетворению растущего спроса и улучшению воздушного сообщения во всем регионе.

Мартин Гаусс, президент и исполнительный директор airBaltic, заявил: «Как ведущая авиакомпания в странах Балтии, мы стремимся обеспечить лучшие глобальные рейсы из этого региона в пункты назначения по всему миру. Амстердам - одно из самых популярных направлений нашей маршрутной сети. Мониторинг и учет тенденций рынка и спроса пассажиров, увеличение частоты рейсов является стратегически важным шагом для Балтийского региона. Это не только предлагает клиентам больше возможностей для путешествий, но и привлекает больше туристов со всего мира в Эстонию и весь регион».