Опрос жителей Эстонии, проведенный по заказу банка Citadele исследовательской компанией Norstat, показывает, что почти половина, или 46%, населения считает, что их финансовое положение ухудшится в течение следующих трех месяцев, в основном из-за роста цен на продукты питания. Только 13% респондентов верят, что их финансовое положение улучшится.
Опрос: почти половина населения Эстонии считает, что их финансовое положение ухудшится еще до летнего повышения налогов (1)
Банк Citadele спросил людей, каким, по их мнению, будет их финансовое положение в течение следующих трех месяцев, и 32% посчитали, что оно немного ухудшится, а 14% посчитали, что их финансовое положение значительно ухудшится. Из трех стран Балтии жители Эстонии явно настроены наиболее негативно. В Латвии 27% жителей считают, что их финансовое положение ухудшается, а в Литве - 31%.
«Потребители в странах Балтии считают, что на их финансовое положение больше всего повлияет инфляция, которая ослабит покупательную способность и сведет на нет положительный эффект от возможного повышения заработной платы. В результате потребители во всех трех странах сохраняют довольно осторожный взгляд на свои финансовые перспективы», - сказал руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдвард Ребане.
«Причиной пессимизма жителей Эстонии является слабый экономический цикл в стране, который в основном сдерживается самой высокой задолженностью частного сектора в странах Балтии. Однако следует учитывать, что эта оценка пока не учитывает налоги, которые вырастут в Эстонии летом. Повышение НСО на два процентных пункта окажет существенное влияние на все ценыы», - отметил он.
Во всех трех странах Балтии люди отмечают ухудшение своего финансового положения, в основном из-за роста цен на продукты питания и другие товары первой необходимости, что приводит к снижению покупательной способности.
Только два процента жителей Эстонии верят, что их финансовое положение существенно улучшится в течение следующих трех месяцев, в то время как 11% полагают, что оно улучшится в некоторой степени. Всего 22% респондентов в Латвии и 19% в Литве считают, что их финансовое положение улучшится.
«По прогнозам, в 2025 году ВВП Латвии вырастет на 2,2%, а Литвы - на 2,9%. Также очевидно, что экономический цикл Эстонии будет и дальше отставать от Литвы и Латвии. Из-за слабого экономического цикла ожидания эстонских потребителей в отношении зарплат также являются самыми слабыми среди стран Балтии», - сказал Ребане.
Жители Хийумаа чаще других ожидают ухудшения своего материального положения в ближайшие три месяца (84% респондентов), за ними следуют Ляэнемаа (59%) и Ида-Вирумаа (57%).
«Регионы Северо-Восточной и Западной Эстонии по-прежнему остаются местами, где люди не верят в улучшение своего финансового положения. Надежда на улучшение материального положения по-прежнему связана в основном с Таллинном и Харьюмаа, где 16% людей верят, что их материальное положение улучшится до лета», - сказал Ребане.