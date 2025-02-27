Банк Citadele спросил людей, каким, по их мнению, будет их финансовое положение в течение следующих трех месяцев, и 32% посчитали, что оно немного ухудшится, а 14% посчитали, что их финансовое положение значительно ухудшится. Из трех стран Балтии жители Эстонии явно настроены наиболее негативно. В Латвии 27% жителей считают, что их финансовое положение ухудшается, а в Литве - 31%.

«Потребители в странах Балтии считают, что на их финансовое положение больше всего повлияет инфляция, которая ослабит покупательную способность и сведет на нет положительный эффект от возможного повышения заработной платы. В результате потребители во всех трех странах сохраняют довольно осторожный взгляд на свои финансовые перспективы», - сказал руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдвард Ребане.

«Причиной пессимизма жителей Эстонии является слабый экономический цикл в стране, который в основном сдерживается самой высокой задолженностью частного сектора в странах Балтии. Однако следует учитывать, что эта оценка пока не учитывает налоги, которые вырастут в Эстонии летом. Повышение НСО на два процентных пункта окажет существенное влияние на все ценыы», - отметил он.

Во всех трех странах Балтии люди отмечают ухудшение своего финансового положения, в основном из-за роста цен на продукты питания и другие товары первой необходимости, что приводит к снижению покупательной способности.