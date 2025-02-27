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ГАЛЕРЕЯ Новый магазин Lidl торжественно открылся при большом стечении публики

Перевод: Павел Соболев
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Открытие магазина Lidl в Выру сегодня утром привлекло несколько сотен клиентов. После открытия магазина Lidl в Võru по адресу Луха, 12 немецкая дисконтная сеть насчитывает в общей сложности 17 магазинов в Эстонии.

В день открытия доступны эксклюзивные предложения именно для магазина в Выру, а также в программе были сюрпризы и розыгрыши призов. На территории торогового комплекса предлагается хот-дог по цене 1 евро. Также все могли сфотографироваться с талисманами Lidl и воспользоваться фотоуголком.

Автором архитектурного решения здания магазина является компания Sirkel & Mall, строительные работы выполнила фирма Embach Ehitus. Фасад магазина украшает скульптурная группа, созданная вырумааским художником Навитроллой.

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