ГАЛЕРЕЯ Новый магазин Lidl торжественно открылся при большом стечении публики

В день открытия доступны эксклюзивные предложения именно для магазина в Выру, а также в программе были сюрпризы и розыгрыши призов. На территории торогового комплекса предлагается хот-дог по цене 1 евро. Также все могли сфотографироваться с талисманами Lidl и воспользоваться фотоуголком.