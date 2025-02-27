Европейская комиссия в среду предложила сократить или отменить требования, обязывающие компании составлять различные отчеты, заполнять отчеты о устойчивом развитии, предоставлять декларации о соблюдении принципов устойчивости, проводить экологический анализ и выполнять другую бюрократическую работу.
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АНАЛИЗ ⟩ Наступило ли время реального сокращения бюрократии?
The Wall Street Journal несколько дней назад предупредил о предстоящих решениях: Европейский союз ослабляет регулирование в рамках «зеленого поворота». Формально речь идет об изменении двух ключевых директив - Директивы ЕС о корпоративной отчетности в области устойчивого развития и Директива ЕС о должной осмотрительности в отношении корпоративной устойчивости.