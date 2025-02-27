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АНАЛИЗ Наступило ли время реального сокращения бюрократии?

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото статьи
Фото: John Thys

Европейская комиссия в среду предложила сократить или отменить требования, обязывающие компании составлять различные отчеты, заполнять отчеты о устойчивом развитии, предоставлять декларации о соблюдении принципов устойчивости, проводить экологический анализ и выполнять другую бюрократическую работу.

The Wall Street Journal несколько дней назад предупредил о предстоящих решениях: Европейский союз ослабляет регулирование в рамках «зеленого поворота». Формально речь идет об изменении двух ключевых директив - Директивы ЕС о корпоративной отчетности в области устойчивого развития и Директива ЕС о должной осмотрительности в отношении корпоративной устойчивости.

Когда эти нормы несколько лет назад были введены в европейское правовое пространство, эстонские предприниматели в целом отнеслись к ним критически. Наиболее громко высказывался, пожалуй, глава Tallink Пааво Ныгене, который активно выступал против них. Он критиковал как Европейскую комиссию, так и эстонское правительство за то, что они соглашаются с напором евробюрократии и так легко идут у нее на поводу.

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