АНАЛИЗ Наступило ли время реального сокращения бюрократии?

The Wall Street Journal несколько дней назад предупредил о предстоящих решениях: Европейский союз ослабляет регулирование в рамках «зеленого поворота». Формально речь идет об изменении двух ключевых директив - Директивы ЕС о корпоративной отчетности в области устойчивого развития и Директива ЕС о должной осмотрительности в отношении корпоративной устойчивости.

Когда эти нормы несколько лет назад были введены в европейское правовое пространство, эстонские предприниматели в целом отнеслись к ним критически. Наиболее громко высказывался, пожалуй, глава Tallink Пааво Ныгене, который активно выступал против них. Он критиковал как Европейскую комиссию, так и эстонское правительство за то, что они соглашаются с напором евробюрократии и так легко идут у нее на поводу.