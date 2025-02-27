Эксперты Затопленные боеприпасы Второй мировой нужно срочно и безопасно утилизировать

Исследователи обнаружили в водах Балтийского моря токсичные химические соединения, просачивающиеся из боеприпасов времен Второй мировой войны. Согласно исследованию немецких ученых, коррозия затопленных боеприпасов будет представлять угрозу экосистеме Балтики на протяжении еще нескольких веков. Эксперты предупреждают, что проблема усугубляется изменением климата.