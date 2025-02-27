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Эксперты Затопленные боеприпасы Второй мировой нужно срочно и безопасно утилизировать

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Боеприпасы Второй мировой на дне Балтийского моря.
Боеприпасы Второй мировой на дне Балтийского моря. Фото: Jana Ulrich/dpa

Исследователи обнаружили в водах Балтийского моря токсичные химические соединения, просачивающиеся из боеприпасов времен Второй мировой войны. Согласно исследованию немецких ученых, коррозия затопленных боеприпасов будет представлять угрозу экосистеме Балтики на протяжении еще нескольких веков. Эксперты предупреждают, что проблема усугубляется изменением климата.

В Балтийском море покоится около 300 000 тонн неразорвавшихся боеприпасов. Большинство из них было сознательно затоплено после Второй мировой войны.

Места затопления хорошо задокументированы, и значительная часть боеприпасов лежит на дне в открытом доступе, позволяя картографировать их с помощью подводных дронов.

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