Предварительное соглашение по договору о полезных ископаемых между Украиной и США уже достигнуто, и ожидается, что его подписание состоится в Вашингтоне еще на этой неделе. Однако, учитывая сложность переговоров для обеих сторон, возможны изменения. Кроме того, любой договор приобретает силу только после официального вступления в действие.

Украинское правительство уже одобрило текст договора, опубликованный в СМИ, и окончательное решение о его принятии остается за Украиной и США. Россию этот договор категорически не устраивает, и она пыталась сорвать процесс его заключения, выдвигая встречные предложения. В ответ президент США попытался снизить напряженность, заявив, что в будущем США могут рассмотреть возможность закупки у России редкоземельных металлов и других ресурсов. Однако в России это заявление не восприняли всерьез.

Для Украины основным вопросом было отсутствие четких гарантий безопасности со стороны США в рамках этого договора. Однако, если соглашение вступит в силу, оно может создать предпосылки для будущих американских гарантий безопасности и открыть возможность для Украины при определенных условиях запрашивать у США ресурсы для продолжения боевых действий. Президент Украины вчера подчеркнул, что перемирие и мирные переговоры возможны только после получения Украиной гарантий безопасности.