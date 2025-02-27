России договор о полезных ископаемых совершенно не понравился, и она пыталась сорвать процесс его заключения, выдвигая свои встречные предложения. Президент США попытался смягчить недовольство Москвы одним из своих обещаний, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Трамп попытался сгладить реакцию Москвы на соглашение с Украиной
Предварительное соглашение по договору о полезных ископаемых между Украиной и США уже достигнуто, и ожидается, что его подписание состоится в Вашингтоне еще на этой неделе. Однако, учитывая сложность переговоров для обеих сторон, возможны изменения. Кроме того, любой договор приобретает силу только после официального вступления в действие.
Украинское правительство уже одобрило текст договора, опубликованный в СМИ, и окончательное решение о его принятии остается за Украиной и США. Россию этот договор категорически не устраивает, и она пыталась сорвать процесс его заключения, выдвигая встречные предложения. В ответ президент США попытался снизить напряженность, заявив, что в будущем США могут рассмотреть возможность закупки у России редкоземельных металлов и других ресурсов. Однако в России это заявление не восприняли всерьез.
Для Украины основным вопросом было отсутствие четких гарантий безопасности со стороны США в рамках этого договора. Однако, если соглашение вступит в силу, оно может создать предпосылки для будущих американских гарантий безопасности и открыть возможность для Украины при определенных условиях запрашивать у США ресурсы для продолжения боевых действий. Президент Украины вчера подчеркнул, что перемирие и мирные переговоры возможны только после получения Украиной гарантий безопасности.
Министр иностранных дел России заявил вчера, что Москва не согласна прекращать боевые действия на текущей линии фронта. Его слова означают, что Россия требует полного контроля над четырьмя регионами - Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями.
Напомним, ранее Россия объявила эти территории частью своей страны и внесла соответствующие изменения в свою конституцию. При этом вопрос о Крыме Москва полностью избегает обсуждать.
Полная оккупация четырех областей дала бы России стратегический плацдарм на западном берегу Днепра, что создало бы благоприятные условия для возможного продолжения агрессии в будущем.
В России осознают, что никто не поддержит эти требования, и армия не в состоянии захватить указанные территории. Москва просто пытается максимально завысить свою переговорную позицию, фактически блефуя. Это также ответ на требования США, согласно которым Россия должна пойти на уступки.
Президент Трамп вчера прямо заявил, что если Украина откажется от членства в НАТО и части своих территорий, то и Россия должна будет уступить часть контролируемых ею земель. Таким образом, Москва стремится создать иллюзию компромисса, заявляя об отказе от заведомо невыполнимых требований, но фактически не уступая ничего.
Кроме того, глава МИД России повторил распространенный российский нарратив о том, что в 2022 году Украина и Россия якобы достигли мирного соглашения в Стамбуле, но премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал его. Это очередная попытка исказить реальность и внушить мнение, будто западные страны упустили возможность заключить выгодное соглашение и теперь вынуждены смириться с худшими условиями.
Взрывы на территории России и Украины
Генеральный штаб Украины сообщил, что позавчерашняя атака беспилотников поразила нефтепровод и нефтеперерабатывающий завод в порту Туапсе на побережье Черного моря. Этот завод ориентирован на экспорт. В Крыму дроны атаковали цели на военных аэродромах Саки и Кача.
Ночью российская армия нанесла удар беспилотниками по Киевской области, вызвав небольшой пожар.
Ситуация на фронтах
Наступательная активность российской армии остается на уровне предыдущих дней. Тактическая авиация действует активно, а количество дневных атак беспилотников остается высоким. Однако артиллерийская активность российской армии значительно ниже по сравнению с предыдущими годами.
- На Курском направлении российская армия с помощью информационных операций пытается распространять идею, что российское руководство не считает необходимым выбивать украинские войска с российской территории, поскольку во время переговоров эти территории якобы можно будет вернуть без особых усилий. В реальности это не соответствует действительности - российская армия продолжает прилагать максимум усилий для быстрого продвижения. Это второе по значимости направление атак после Покровского. Однако вчерашние атаки не принесли значительных успехов.
- Южнокорейская разведка сообщила, что с января по февраль Северная Корея отправила в Россию тысячу военнослужащих в качестве подкрепления. По данным разведки, подготовка новых подразделений для отправки в Россию продолжается.
- За последние три дня активность российских атак на Харьковском направлении была выше, чем в предыдущие месяцы. Украинские подразделения пока успешно отражают все атаки.
- На Купянском и Лиманском направлениях российские войска продолжают атаки, но их интенсивность значительно ниже, чем ранее. На Сиверском направлении вчера российская армия предприняла только одну попытку наступления. В целом линия фронта в этом районе остается без значительных изменений.
- В районе Бахмута число атак российской армии несколько увеличилось, но это не привело к изменениям в ситуации. В городе Торецк российские атаки продолжаются, поступают сообщения о контратаках украинской армии. Бои идут в пределах города, но серьезных изменений на фронте нет.
- На Покровском направлении вчера количество атак со стороны российской армии увеличилось. Вероятно, это связано с активизацией украинских атак, в результате которых за последние две недели российская армия потеряла ряд позиций и теперь пытается их вернуть. Однако плохо подготовленные атаки привели к значительному росту потерь. В целом, несмотря на активные боевые действия с обеих сторон, серьезных изменений линии фронта не зафиксировано.
- Юго-западнее Донецка российская армия усилила наступление, что привело к небольшому отступлению украинских войск в районе населенного пункта Великая Новоселка.
- На южном фронте российские подразделения были несколько активнее, чем обычно, но изменений в линии фронта это не принесло.