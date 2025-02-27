США радикально сокращают зарубежные программы помощи

Госдепартамент США в рамках масштабных сокращений в Агентстве США по международному развитию (USAID) объявил о радикальном урезании бюджетных средств, выделяемых на программы помощи в развитии за рубежом.

Как сообщили в Госдепе в среду, 26 февраля, около 5800 долгосрочных контрактов сокращены на 92 процента, что эквивалентно сумме в 54 млрд долларов.

Представитель Госдепартамента пояснил, что сокращения являются результатом процесса, осуществляемого под руководством USAID.

Под пересмотр подпали и средства, которые были «лично проверены» госсекретарем Марко Рубио.

Контракты на миллиарды долларов были определены для аннулирования в рамках политики America First президента США Дональда Трампа, отметили в Госдепе.

Радикальные сокращения в федеральных агентствах

Трамп и его советник Илон Маск намерены резко урезать бюджеты и численность персонала федеральных агентств США, и USAID находится в центре этой кампании.

Трамп заявил, что агентство в прошлом возглавляла «группа радикальных безумцев».

Маск, в свою очередь, назвал USAID «гнездом радикально-левых марксистов, ненавидящих Америку», и «преступной организацией».

Сразу после инаугурации Трамп подписал указ о практически полном замораживании американской помощи за рубежом на 90 дней.

Позже его администрация сделала некоторые исключения для гуманитарной помощи.

Недавно USAID объявило о массовых увольнениях и временных приостановках работы своих сотрудников.

23 февраля агентство сообщило, что в рамках сокращения персонала в США будет уволено около 1600 сотрудников.