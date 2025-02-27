ФОТО В Ираке сменился состав эстонского военного контингента

На этой состоялась смена эстонского военного контингента в Ираке. Рота Estcoy-21 передала ответственность сменщикам - подразделению Estcoy-22, которое будет выполнять следующие задачи: отвечать за охрану базы и особо важных персон.

«Рота Estcoy-21 - вы замечательно справились. Вы выполняли задачи профессионально, преданно, уверенно и с гибкостью. Вы основательно планировали и всегда результативно проводили свои операции», - сказал старшина эстонского контингента полковник Андрес Хаирк.

«Вы достойно представляли Эстонию и Силы обороны, и этим расположили новых сторонников и друзей как среди наших союзников, так и среди партнеров по коалиции», - сказал полковник Хаирк. Он также добавил, что это самая ценная награда и благодарность за проделанную работу.

Ротация пехотной роты Estcoy-21 в операции Inherent Resolve длилась почти пять месяцев. За этот период рота провела более 200 операций по защите особо важных персон, а также поддерживала силы быстрого реагирования и обеспечивала охрану базы на протяжении всей ротации.

«Желаю вам решительности, а также гибкости и смекалки. Нет никаких сомнений, что вы достойно продолжите нашу и работу наших предшественников», - пожелал сменщикам командир подразделения Estcoy-21 майор Рауно Петтай.

Операция Inherent Resolve

С апреля 2023 года в операции Inherent Resolve участвуют 110 эстонских военнослужащих.

Участие эстонских военных в операции США Inherent Resolve (OIR) является вкладом Эстонии в борьбу с терроризмом и другими угрозами, которые затрагивают Европу, страны альянса и нашу страну. Таким образом Эстония демонстрирует готовность помогать союзникам там, где непосредственно находятся источники угрозы, тем самым достигая собственных целей в вопросах безопасности. Операция затрагивает территории Ирака и Сирии.

Эстония присоединилась к коалиционным силам в Ираке в 2016 году. Однако до сих пор мандат Рийгикогу разрешал отправлять в эту страну до пяти военнослужащих для службы в штабе объединенных сил. До этого Эстония участвовала в операции Iraqi Freedom (OIF) с 2003 по 2009 год, операции НАТО Mission Iraq в промежутке между 2005-2011 и с 2018 года по сегодняшний день.