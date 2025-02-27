Ученики снова и снова сбегают из закрытых школ в Каагвере и Тапа

Директор Кристин Холло считает, что работает на своем месте, и уверена, что дети на самом деле замечательные и очень вдохновляющие. Их доброжелательность почувствовали и журналисты Postimees: когда нужно было сделать фото с директором, ученики с радостью собрались вокруг и помогли.

Фото: Martin Pedaja