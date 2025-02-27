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Ученики снова и снова сбегают из закрытых школ в Каагвере и Тапа

Перевод: Ева Ойжинская
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Директор Кристин Холло считает, что работает на своем месте, и уверена, что дети на самом деле замечательные и очень вдохновляющие. Их доброжелательность почувствовали и журналисты Postimees: когда нужно было сделать фото с директором, ученики с радостью собрались вокруг и помогли.
Директор Кристин Холло считает, что работает на своем месте, и уверена, что дети на самом деле замечательные и очень вдохновляющие. Их доброжелательность почувствовали и журналисты Postimees: когда нужно было сделать фото с директором, ученики с радостью собрались вокруг и помогли. Фото: Martin Pedaja

В Маарьямааскую образовательную коллегию попадают дети и подростки с трудной судьбой. Несмотря на строгие правила и наличие ограждений, некоторые из учеников, стремясь к свободе, все же сбегают. Комплексы спецшколы расположены в Каагвере и Тапа.

Только за прошлый год Департамент полиции и погранохраны отправил в СМИ около десятка объявлений о розыске детей и подростков, сбежавших из Маарьямааской образовательной коллегии или не вернувшихся туда после каникул.

Так, в ноябре прошлого года 15-летний юноша находился в бегах более месяца, в марте примерно столько же скрывался другой 15-летний подросток, а в апреле полиция несколько недель разыскивала 16-летнюю девушку. Остальных беглецов удавалось вернуть в школу в течение нескольких дней.

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