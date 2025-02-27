В Маарьямааскую образовательную коллегию попадают дети и подростки с трудной судьбой. Несмотря на строгие правила и наличие ограждений, некоторые из учеников, стремясь к свободе, все же сбегают. Комплексы спецшколы расположены в Каагвере и Тапа.
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Ученики снова и снова сбегают из закрытых школ в Каагвере и Тапа
Только за прошлый год Департамент полиции и погранохраны отправил в СМИ около десятка объявлений о розыске детей и подростков, сбежавших из Маарьямааской образовательной коллегии или не вернувшихся туда после каникул.