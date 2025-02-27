Популярный торговый центр тратит на обновление миллионы евро

«В последние годы мы активно внедряли новую концепцию, чтобы вдохнуть в T1 новую жизнь и сделать его более привлекательным для посетителей», – рассказывает руководитель торгового центра Тармо Хыбе.

«Обновление оказалось успешным: в прошлом году мы вложили в модернизацию центра 10 миллионов евро, а теперь, благодаря новому финансированию от LHV Pank, продолжим реализацию наших идей», - дополняет картину Хыбе.

Среди крупнейших прошлогодних инвестиций – открытие многофункционального зала T1 Venue на третьем этаже центра.

«Современный и просторный T1 Venue стал востребованным местом для конференций, гала-вечеров и других мероприятий, что подтверждает высокую потребность Таллинна в подобных площадках», – рассуждает Хыбе.

Важным проектом текущего года станет открытие магазина Lidl на первом этаже центра – строительные работы уже завершены.

Развлекательная и спортивная инфраструктура также расширится: скоро на четвертом этаже откроется новый боулинг-центр, а во второй половине года – крупный спортивно-оздоровительный комплекс с фитнес-зоной, спа и коворкинг-пространством площадью 2500 квадратных метров.

На втором этаже начнутся работы по созданию более комфортных условий для торговли.

Также в планах – строительство нового входа со стороны железной дороги, что улучшит доступность центра и его связь с районом Юлемисте.

Кроме того, в 2027 году будет открыта вело- и пешеходная дорожка, соединяющая T1 и Ülemiste Keskus.

С момента смены владельца в 2022 году T1 вложил в реконцепцию 21 миллион евро.

«Дополнительное финансирование LHV Pank подтверждает, что концепция многофункционального центра перспективна», – подчеркнул Тармо Хыбе.

По данным исследования Kantar Emor, T1 уже второй год подряд признается самым необычным торговым центром Таллинна.

С 2022 года центр заключил около 90 новых арендных соглашений, а его посещаемость достигла более 300 000 человек в месяц – это свыше 10 000 посетителей ежедневно.

Торговый центр T1 был открыт в 2018 году, с начала 2022 года его владельцем и оператором является инвестиционная компания Lintgen OÜ. Предыдущий владелец центра, AS Tallinna Moekombinaat (дочерняя компания холдинга Pro Kapital), обанкротился.