Видео Водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и едва не сбил пешеходов

На видео, снятом читателем Tartu Postimees, наглядно видно, как могло произойти серьезное ДТП из-за того, что водитель автобуса проигнорировал красный свет светофора рядом с универмагом на оживленной улице Рийа в университетском городке.

Около 8:20 утра в четверг городской автобус продолжил движение, несмотря на запрещающий сигнал светофора, в то время как для пешеходов уже горел зеленый свет. К счастью, люди, которые хотели перейти дорогу, заметили приближающийся автобус и не стали выходить на пешеходный переход.