В четверг утром на одной из самых оживленных улиц Тарту возникла очень опасная ситуация, когда водитель городского автобуса номер 4 проигнорировал красный сигнал светофора и спокойно продолжил движение.
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Видео ⟩ Водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и едва не сбил пешеходов
На видео, снятом читателем Tartu Postimees, наглядно видно, как могло произойти серьезное ДТП из-за того, что водитель автобуса проигнорировал красный свет светофора рядом с универмагом на оживленной улице Рийа в университетском городке.