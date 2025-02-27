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Видео Водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и едва не сбил пешеходов

Перевод: Дмитрий Рая
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На видео четко видно, что автобус выехал на пешеходный переход на красный сигнал светофора, в то время как пешеходам уже горел зеленый свет.
На видео четко видно, что автобус выехал на пешеходный переход на красный сигнал светофора, в то время как пешеходам уже горел зеленый свет. Фото: Ekraanitõmmis videost

В четверг утром на одной из самых оживленных улиц Тарту возникла очень опасная ситуация, когда водитель городского автобуса номер 4 проигнорировал красный сигнал светофора и спокойно продолжил движение.

На видео, снятом читателем Tartu Postimees, наглядно видно, как могло произойти серьезное ДТП из-за того, что водитель автобуса проигнорировал красный свет светофора рядом с универмагом на оживленной улице Рийа в университетском городке. 

Около 8:20 утра в четверг городской автобус продолжил движение, несмотря на запрещающий сигнал светофора, в то время как для пешеходов уже горел зеленый свет. К счастью, люди, которые хотели перейти дорогу, заметили приближающийся автобус и не стали выходить на пешеходный переход.

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