Вчера президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио провели беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским в прямом эфире. Встреча превратилась в безобразную ссору. Президент Зеленский спешно покинул Белый дом и улетел домой. Rus.Postimees изучил реакции украинских лидеров мнений на очевидно не самое оптимальное прекращение переговоров.

На встрече представители США отчитывали президента Украины и говорили, что президенту Украины придется пойти на компромисс в переговорах с Россией и заключить сделку с США, так как у украинцев «больше нет карт».

После сорвавшейся встречи стало известно, что США больше будут поддерживать Украину. Американцы «устали» платить счета на «сотни миллиардов долларов», заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News в пятницу, 28 февраля, имея в виду помощь США Украине.