Топливная компания: цены на заправках Эстонии отстают от мирового рынка

На эстонском топливном рынке царит жесткая конкуренция, что делает его одним из самых конкурентных рынков в Европе. Если в Европе в среднем на одну заправку приходится пять тысяч потребителей, то в Эстонии это число примерно вдвое меньше. Это обусловлено большим количеством заправок и небольшим населением страны. Жесткая конкуренция означает, с одной стороны, выравнивание цен между сетями заправок, а с другой - чрезвычайно быструю реакцию конкурентов на изменения цен на топливо.

В динамике цен на топливо в Эстонии наблюдается циклическая закономерность. Как солнце встает на востоке и заходит на западе, так и цены на топливо на заправках обычно растут по средам и постепенно падают до вторнику. Затем начинается новый цикл, в котором ключевым вопросом остается масштаб повышения цен, зависящий от недельных колебаний мировых цен.

Более точное представление об изменениях цен на топливо дает сравнение цен за более длительный период. Из-за циклического ценообразования цены на топливо могут временно расходиться с динамикой мировых цен. Например, среда, когда на заправках фиксируется повышение цен, может совпасть по времени с новостью о снижении мировых цен, что вызывает путаницу и справедливые вопросы у потребителей.

За последние три месяца рост цен на бензин на эстонских заправках оказался в среднем на 5,9 цента за литр ниже мирового, а для дизельного топлива эта разница составила в среднем 4,2 цента за литр. При сравнении за шесть месяцев цены на бензин и дизельное топливо на эстонских заправках оказались ниже мировых на 4,6 и 2,3 цента за литр соответственно.

Поэтому краткосрочное сравнение цен на заправках с мировыми ценами может дать искаженную картину. Хорошим примером является вчерашний день, когда мировые цены на топливо снизились, а цены на эстонских заправках, вследствие их циклической динамики, наоборот, выросли. Однако при сравнении за более длительный период видно, что цены на заправках отстают от мировых.