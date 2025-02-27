Король не хочет быть голым

По всей вероятности, именно так называемая коллективная Европа представляется Трампу и геополитической, и социокультурной зоной, где слишком уж заметна его - как короля - нагота.

Установки, с которыми Трамп собирается заканчивать войны в Украине и на Ближнем Востоке, а также, допустим, предотвращать потенциальную войну Китая против Тайваня, строятся на до такой степени обескураживающем невежестве, что волей-неволей заставляют Европу мобилизовываться для участия во всех этих процессах именно, выражаясь спортивной терминологией, «сборной командой». Поскольку катастрофичность последствий этих афер может потребовать коллективного реагирования.

Иными словами, Марко Рубио, будучи инструментом в руках Трампа, старался направить свое пренебрежение вовсе не на какую-то там эстонку (как с радостью решили вчера для себя многие активные в соцсетях и недолюбливающие Каю Каллас жители нашей страны), а на саму идею того, что у Парижа, Берлина, Рима, Стокгольма, Варшавы может быть очень консолидированное мнение в отношении справедливого мироустройства. Которое будет становиться еще весомее в ситуации, когда его в значительной степени разделяет сейчас не только Лондон, но уже и Оттава.