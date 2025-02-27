Госсекретарь США Марко Рубио не нашел время для того, чтобы - согласно ранее утвержденному графику - принять еврокомиссара по иностранным делам Каю Каллас. Павел Соболев полагает, что администрация Трампа готова сейчас использовать любую возможность, чтобы подчеркнуть свое нежелание видеть в ЕС самостоятельного геополитического игрока.
Шокирующий разворот во внешней политике США, в которой все отчетливее слышатся обнадеживающие для Кремля сигналы, создал широкое представление, что Дональду Трампу проще иметь дело с Владимиром Путиным, чем с многими западными политиками. При этом такая ситуация все чаще объясняется не столько какой-то их возможной идеологической общностью, сколько близостью личностных характеристик: мол, один властолюбивый человек всегда хорошо поймет другого.
Очередное свидетельство того, что у московской и новой вашингтонской администрации можно обнаружить нечто вроде общего поведенческого стиля, поступило вчера, 26 февраля: глава европейской дипломатии Кая Каллас, находящаяся в Вашингтоне, должна была быть принята госсекретарем США Марко Рубио, но эта встреча американской стороной - в последний момент и с достаточно оскорбительными мотивировками - была отменена.
Всем хорошо известно, что Владимиру Путину нравится являться - на двусторонние встречи или на официальные мероприятия с широким составом участников - с большим опозданием. Первая эмоциональная реакция на выкинутое Марко Рубио коленце могла быть примерно такой: Трамп собрал команду из людей, которые в диалоге предпочитают вести себя надменно и доминировать. Не то что задержка, а отмена встречи Рубио с Каллас словно дала понять, что администрация Трампа в пренебрежении всеми приличиями хочет перещеголять Путина.
Хамство больше рациональное, чем эмоциональное
Однако даже если в таком предположении и есть какая-то доля истины, все-таки в действительности причины, заставившие Марко Рубио повести себя по-хамски, наверняка лежат несколько глубже. Кая Каллас представляет сейчас международный блок, который Дональд Трамп неожиданно возвел в статус чуть ли не главного оппонента Вашингтона, а Марко Рубио, проявив вчера беспрецедентное для института госсекретаря США неуважение к коллеге, конечно, не имел ничего лично против Каи Каллас, а лишь служил инструментом акцентирования того, до какой же степени Дональд Трамп не выносит Евросоюз.
По отдельности с лидерами стран ЕС у Трампа никакой идиосинкразии не возникает, он вполне обошелся без наездов на Макрона при их недавней встрече, пылко приветствовал победу ХДС/ХСС на выборах и выглядит чуть ли не влюбленным в итальянскую «премьерку». Все это, однако, не помешало ему с примерно той же долей абсурдности, которая отличает, например, возложение Путиным исторической ответственности за «изобретение Украины» на Ульянова-Ленина, объявить вчера, что Евросоюз изначально был создан для того, чтобы обкрадывать Америку.
Трамп объявляет о введении 25-процентных пошлин на европейские товары, причем спустя лишь некоторое время после того, как ему пришлось значительно смягчить свои подобные планы относительно канадских. Экономистам даже из трампистского лагеря сложно обосновать, как эти меры Трампа помогут американской экономике, но эти обоснования Трампу не очень-то и нужны: для него важнее снова оказаться в заголовках СМИ с сильным лозунгом.
С завоеванием Канады и Гренландии до сих пор нет никаких подвижек, война с Украиной не только не закончена, но и даже возможное начало переговоров до сих пор выглядит химерой, но из рукава достаются новые карты: за скорое великое достижение выдается получение американского контроля над украинскими запасами редкоземельных металлов (это звучит довольно безумно по той причине, что эти запасы скромны и по объемам, и, так сказать, по содержанию), Европа объявляется загнанной под пошлинный пресс (и что с того, что индикаторы здоровья американской экономики реагируют на трамповские таможенные игры болезненно).
Король не хочет быть голым
По всей вероятности, именно так называемая коллективная Европа представляется Трампу и геополитической, и социокультурной зоной, где слишком уж заметна его - как короля - нагота.
Установки, с которыми Трамп собирается заканчивать войны в Украине и на Ближнем Востоке, а также, допустим, предотвращать потенциальную войну Китая против Тайваня, строятся на до такой степени обескураживающем невежестве, что волей-неволей заставляют Европу мобилизовываться для участия во всех этих процессах именно, выражаясь спортивной терминологией, «сборной командой». Поскольку катастрофичность последствий этих афер может потребовать коллективного реагирования.
Иными словами, Марко Рубио, будучи инструментом в руках Трампа, старался направить свое пренебрежение вовсе не на какую-то там эстонку (как с радостью решили вчера для себя многие активные в соцсетях и недолюбливающие Каю Каллас жители нашей страны), а на саму идею того, что у Парижа, Берлина, Рима, Стокгольма, Варшавы может быть очень консолидированное мнение в отношении справедливого мироустройства. Которое будет становиться еще весомее в ситуации, когда его в значительной степени разделяет сейчас не только Лондон, но уже и Оттава.
Трампу кажется, что Макрон, новый канцлер Германии или уж тем более Джорджа Мелони, выступая в качестве национальных лидеров, выдергивающиеся для разных нужд поодиночке, могут быть ему полезны в качестве «младших союзников» при урегулировании разных «кризисов», в которых Трамп грезит сыграть роль миротворца. Амбиции же Европы сейчас явно сводятся к тому, чтобы присутствовать во всех этих процессах общим блоком, который уж никак не будет «младшим» и который ни за что не подпишется под теми возможными авантюрами, которые Трамп может предложить Москве или Пекину.
Николя Саркози, Сильвио Берлускони, Герхард Шредер - вот неполный список влиятельных европейских политиков в новейшей истории, которые «архетипически» могут подогревать у Трампа представление о том, что лидера конкретной отдельно взятой европейской страны можно эффективно использовать в своих интересах. Однако Трамп явно раздражен сейчас не только тем, что в настоящий момент во главе влиятельных европейских стран оказались люди, у которых все гораздо лучше с моралью: его бесит и то, что эти люди сейчас, похоже, решили держаться вместе, а это делает куда более затруднительным «развод без свидетелей».
Вчера просто случилось так, что принять на себя немалую часть гнева, вызванного всеми этими обстоятельствами, выпало именно Кае Каллас, верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.