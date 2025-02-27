КОЛОНКА СОБОЛЕВА Почему на самом деле Каю Каллас не пустили к Марко Рубио

Король не хочет быть голым

По всей вероятности, именно т. н. «коллективная Европа» представляется Трампу как геополитической, так и социокультурной зоной, где слишком уж заметна его, что называется, «голость как короля».

Установки, с которыми Трамп собирается заканчивать войны в Украине и на Ближнем Востоке, а также, допустим, предотвращать потенциальную войну Китая против Тайваня, строятся на до такой степени обескураживающем невежестве, что волей-неволей заставляют Европу мобилизовываться для участия во всех этих процессах именно, выражаясь спортивной терминологией, «сборной командой». Так как катастрофичность последствий этих афер может быть такой, что обязательно потребует тоже коллективного реагирования.

Иными словами, Марко Рубио, будучи инструментом в руках Трампа, старался направить свое пренебрежение вовсе не на какую-то там эстонку (как с радостью решили вчера для себя многие - активные в соцсетях - недолюбливающие Каю Каллас жители нашей страны), а на саму идею того, что у Парижа, Берлина, Рима, Стокгольма, Варшавы может быть очень консолидированное мнение в отношении справедливого мироустройства. Которое будет становиться еще весомее в ситуации, когда его в значительной степени разделяет сейчас не только Лондон, но уже и Оттава.