Снежный апокалипсис дорого обошелся Нарве, но город готовится к весне

«Подрядчик организует процесс весенней уборки, ориентируясь на прогноз погоды. В случае необходимости будет проведена встреча с заказчиком для согласования всех деталей», – пояснили в Департаменте городского хозяйства.

Согласно графику, весной начнется очистка тротуаров от песка и гранитной крошки, а также уборка грязи с проезжей части. Однако основная проблема – это не только устранение зимних последствий, но и весенний мусор, который ежегодно появляется на улицах и в парках после схода снега.

«Одна из самых трудоемких задач – это вывоз чужого мусора, который весной выбрасывают на городские территории, а также ликвидация несанкционированных свалок за пределами города», – отметили специалисты.

Особую сложность представляют перепады температур, которые затрудняют восстановление газонов и препятствуют уборке листвы – почва остается влажной, и работы приходится откладывать. Помимо этого, значительные ресурсы будут направлены на своевременную очистку тротуаров от большого количества гранитной крошки, а также борьбу с пылью и грязью на дорогах, накопившимися за зиму.

Согласно контракту, официальный старт весеннего сезона – 1 апреля, однако подрядчик сможет приступить к работе только тогда, когда позволят погодные условия.

Городская зелень под контролем

Кроме уборки улиц и дворов, этой весной планируется привести в порядок городские деревья. В начале февраля Департамент городского хозяйства объявил тендер на их обслуживание, основываясь на выделенный бюджет.

25 февраля предложения были вскрыты, и сейчас идет проверка данных на соответствие условиям тендера. В департаменте подчеркнули, что это стандартная процедура, позволяющая убедиться, что выбранные компании действительно соответствуют всем требованиям контракта.

«Тендер разбит на несколько частей. Более подробную информацию мы сможем предоставить только после подписания договора с подрядчиком», – уточнили в департаменте.

Таким образом, Нарва уже пережила сложную зиму, а теперь готовится к не менее трудоемкой весенней уборке. Удастся ли коммунальным службам справиться с задачами в установленные сроки, будет зависеть как от погодных условий, так и от слаженности работы подрядчиков.