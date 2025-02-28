Как бы муниципальные чиновники ни готовились к поддержанию порядка на улицах в новом сезоне, часто оказывается, что ничего не готово. Rus.Postimees узнал, как Нарва справилась с зимой и как готовится к весне.
Снежный апокалипсис дорого обошелся Нарве, но город готовится к весне
Зима 2024–2025 годов стала для Нарвы настоящим испытанием. Снежная буря в середине января проверила городские службы на прочность, а затяжные снегопады и частые оттепели значительно усложнили работу коммунальщиков.
Если уборкой проезжей части и пешеходных зон в Нарве традиционно занимается фирма OÜ N&V, а внутридворовые территории, парки и другие зеленые зоны находятся в ведении Stell, то с вывозом снега из некоторых районов города пришлось искать дополнительные решения.
Как пояснили в Департаменте городского хозяйства, договоры на обслуживание зеленых зон не предусматривают вывоз снега. Однако из-за рекордных осадков в декабре и январе власти были вынуждены привлечь еще одного подрядчика – компанию NJK, которая занималась очисткой Пушкинского сквера, Ратушной и Стокгольмской площади.
«В рамках договора с NJK мы уложились в предполагаемую сумму затрат, несмотря на то, что объем работ по уборке снега и борьбе с наледью значительно увеличился», – сообщили в департаменте.
По условиям контракта, месячный лимит вывоза снега составлял 4500 м³, однако только в январе фактически было вывезено 12 646 м³, что превысило план почти в три раза. Причиной такого перерасхода стало большое количество осадков и необходимость своевременного обеспечения безопасности на улицах. Несмотря на это, в департаменте заверили, что общая сумма договора на 2025 год не была превышена.
Весна близко: уборка уже запланирована
С приходом весны Нарву ждет новая масштабная работа – очистка города от зимних накоплений грязи, песка, пыли и мусора. По условиям договора с подрядчиком, весенняя уборка может проводиться до 15 мая, но конкретные сроки зависят от погодных условий.
«Подрядчик организует процесс весенней уборки, ориентируясь на прогноз погоды. В случае необходимости будет проведена встреча с заказчиком для согласования всех деталей», – пояснили в Департаменте городского хозяйства.
Согласно графику, весной начнется очистка тротуаров от песка и гранитной крошки, а также уборка грязи с проезжей части. Однако основная проблема – это не только устранение зимних последствий, но и весенний мусор, который ежегодно появляется на улицах и в парках после схода снега.
«Одна из самых трудоемких задач – это вывоз чужого мусора, который весной выбрасывают на городские территории, а также ликвидация несанкционированных свалок за пределами города», – отметили специалисты.
Особую сложность представляют перепады температур, которые затрудняют восстановление газонов и препятствуют уборке листвы – почва остается влажной, и работы приходится откладывать. Помимо этого, значительные ресурсы будут направлены на своевременную очистку тротуаров от большого количества гранитной крошки, а также борьбу с пылью и грязью на дорогах, накопившимися за зиму.
Согласно контракту, официальный старт весеннего сезона – 1 апреля, однако подрядчик сможет приступить к работе только тогда, когда позволят погодные условия.
Городская зелень под контролем
Кроме уборки улиц и дворов, этой весной планируется привести в порядок городские деревья. В начале февраля Департамент городского хозяйства объявил тендер на их обслуживание, основываясь на выделенный бюджет.
25 февраля предложения были вскрыты, и сейчас идет проверка данных на соответствие условиям тендера. В департаменте подчеркнули, что это стандартная процедура, позволяющая убедиться, что выбранные компании действительно соответствуют всем требованиям контракта.
«Тендер разбит на несколько частей. Более подробную информацию мы сможем предоставить только после подписания договора с подрядчиком», – уточнили в департаменте.
Таким образом, Нарва уже пережила сложную зиму, а теперь готовится к не менее трудоемкой весенней уборке. Удастся ли коммунальным службам справиться с задачами в установленные сроки, будет зависеть как от погодных условий, так и от слаженности работы подрядчиков.