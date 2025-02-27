Эстонский оборонно-промышленный кластер (Defence Estonia) представил концепцию «Балтийской стены из дронов» для защиты восточной границы ЕС.
Для подписчиков
Оборонные предприятия: «стена из дронов» защитит восточную границу Эстонии
Проект «Балтийской стены из дронов» разрабатывается Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей и Финляндией и направлен на укрепление восточной границы ЕС и НАТО.
Ключевые слова
- НАТО
- экономика
- Эстония
- ЕС
- Литва
- Латвия
- Польша
- граница
- оборона
- промышленность
- российско-эстонская граница
- беспилотник
- технологии
- беспилотники
- эстонско-российская граница
- новые технологии
- разведывательные дроны
- восточная граница
- евросоюз
- дроны
- государственная граница
- Marduk
- DefSecIntel Solutions
- rantelon
- беспилотный летательный аппарат
- Frankenburg Technologies
- C-UAS