Чт, 27.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Оборонные предприятия: «стена из дронов» защитит восточную границу Эстонии

Copy
Многоуровневая система противодействия дронам EIRSHIELD компании DefSecIntel Solutions.
Многоуровневая система противодействия дронам EIRSHIELD компании DefSecIntel Solutions. Фото: +37253329833

Эстонский оборонно-промышленный кластер (Defence Estonia) представил концепцию «Балтийской стены из дронов» для защиты восточной границы ЕС.

Проект «Балтийской стены из дронов» разрабатывается Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей и Финляндией и направлен на укрепление восточной границы ЕС и НАТО.

В его основе лежит инновационное сочетание технологий, многоуровневых систем обороны и оперативного обмена данными, что позволит странам эффективно противостоять внешним угрозам.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх