Пьяный водитель, по вине которого погиб ребенок, отделался условным сроком

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Кроме того, в течение испытательного срока осужденный не должен употреблять алкоголь и участвовать в социальной программе. В качестве дополнительного наказания он был лишен прав на пять месяцев.

После трагической аварии, произошедшей 15 июня прошлого года, Сийм был взят под стражу на пять месяцев и 26 дней, то есть фактически до конца прошлого года, и это время было зачтено в срок его трехлетнего тюремного заключения.