В рамках согласительного производства Вируский уездный суд признал Сийма, 1987 года рождения, виновным в совершении ДТП в карьере Камарику прошлым летом, в результате которого погиб ребенок, пишет Virumaa Teataja.
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Пьяный водитель, по вине которого погиб ребенок, отделался условным сроком
Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Кроме того, в течение испытательного срока осужденный не должен употреблять алкоголь и участвовать в социальной программе. В качестве дополнительного наказания он был лишен прав на пять месяцев.