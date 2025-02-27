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Пьяный водитель, по вине которого погиб ребенок, отделался условным сроком

Перевод: Дмитрий Рая
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В результате аварии погиб 12-летний мальчик.
В результате аварии погиб 12-летний мальчик. Фото: Marianne Loorents

В рамках согласительного производства Вируский уездный суд признал Сийма, 1987 года рождения, виновным в совершении ДТП в карьере Камарику прошлым летом, в результате которого погиб ребенок, пишет Virumaa Teataja.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Кроме того, в течение испытательного срока осужденный не должен употреблять алкоголь и участвовать в социальной программе. В качестве дополнительного наказания он был лишен прав на пять месяцев.

После трагической аварии, произошедшей 15 июня прошлого года, Сийм был взят под стражу на пять месяцев и 26 дней, то есть фактически до конца прошлого года, и это время было зачтено в срок его трехлетнего тюремного заключения. 

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