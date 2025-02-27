Сборная Эстонии по баскетболу свои матчи в финальной части Евро-2025 проведет в Риге

Начиная с финального турнира чемпионата Европы 2015 года, страна-хозяйка получает возможность выбрать одну страну-партнера, команда которой попадет в соответствующую подгруппу. Баскетбольные союзы Латвии и Эстонии тесно сотрудничают, чтобы собрать как можно больше болельщиков сборной Эстонии на финальный турнир чемпионата Европы в Риге в конце лета-начале осени.

Первые 1250 пакетов билетов Follow Team Estonia на все пять игр сборной Эстонии будут доступны с 5 марта на платформе https://eurobasket.bezrindas.lv/.

«С момента зарождения баскетбола в Латвии наши эстонские коллеги были как принципиальными противниками на площадке, так и надежными партнерами в организации игр и турниров разного уровня, а также в совместном праздновании радостей баскетбола. Так было десять лет назад, когда мы организовывали групповой этап Евробаскета-2015, и национальные цвета Эстонии были прекрасно представлены и на арене, и в городском пейзаже Риги. Я уверен, что следующим летом умелая команда и страстные болельщики наших соседей внесут значительный вклад в историю успеха Евробаскета-2025», - заявил в пресс-релизе президент Латвийского баскетбольного союза Раймондс Вейонис.