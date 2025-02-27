Латвийский баскетбольный союз выбрал Эстонию своим партнером по сотрудничеству при организации группового этапа финальной части чемпионата Европы, в силу чего сборной Эстонии отведено место в подгруппе, чьи матчи состоятся в Риге. Четыре оставшиеся команды, которые выступят в Риге, определятся в ходе жеребьевки 27 марта.
Сборная Эстонии по баскетболу свои матчи в финальной части Евро-2025 проведет в Риге
Начиная с финального турнира чемпионата Европы 2015 года, страна-хозяйка получает возможность выбрать одну страну-партнера, команда которой попадет в соответствующую подгруппу. Баскетбольные союзы Латвии и Эстонии тесно сотрудничают, чтобы собрать как можно больше болельщиков сборной Эстонии на финальный турнир чемпионата Европы в Риге в конце лета-начале осени.
Первые 1250 пакетов билетов Follow Team Estonia на все пять игр сборной Эстонии будут доступны с 5 марта на платформе https://eurobasket.bezrindas.lv/.
«С момента зарождения баскетбола в Латвии наши эстонские коллеги были как принципиальными противниками на площадке, так и надежными партнерами в организации игр и турниров разного уровня, а также в совместном праздновании радостей баскетбола. Так было десять лет назад, когда мы организовывали групповой этап Евробаскета-2015, и национальные цвета Эстонии были прекрасно представлены и на арене, и в городском пейзаже Риги. Я уверен, что следующим летом умелая команда и страстные болельщики наших соседей внесут значительный вклад в историю успеха Евробаскета-2025», - заявил в пресс-релизе президент Латвийского баскетбольного союза Раймондс Вейонис.
Президент Эстонского баскетбольного союза Прийт Сарапуу добавил: «Эстонские болельщики готовы следовать за нашей сборной хоть на край света, поддерживая ее как в победах, так и в трудные минуты. Поэтому на союзе лежит ответственность сделать поездку на Евробаскет-2025 максимально доступной для наших болельщиков, и я рад, что нам удалось это сделать. Я не сомневаюсь, что голоса наших болельщиков будут услышаны по всей Эстонии и эхом отразятся от Риги до границы с Литвой».
Эстонский баскетбольный союз установил прочные отношения сотрудничества с Латвийским баскетбольным союзом посредством различных совместных проектов.
«Ни для кого не секрет, что одна из наших главных целей - добиться права на проведение группового этапа чемпионата Европы 2029 года в Таллинне. На мой взгляд, латвийский баскетбол в последние годы является примером для многих стран, успешно организуя соревнования самого высокого уровня. Поэтому мы хотим получить опыт из первых рук, чтобы обеспечить организацию впечатляющего баскетбольного турнира и в Эстонии», - указала Сарапуу.
Матчи группового этапа Евробаскета-2025 пройдут в Риге, Катовице, Лимасоле и Тампере с 27 августа по 4 сентября. Четыре лучшие команды из каждой подгруппы примут участие в стадии плей-офф, матчи которой пройдут в Риге с 6 по 14 сентября.
Перед жеребьевкой подгрупп в Риге 27 марта команды будут разделены на корзины согласно рейтингу ФИБА. Ожидается, что сборная Латвии попадет во вторую по силе корзину вместе с Литвой, Словенией и Грецией, а это значит, что эти команды не встретятся друг с другом на групповом этапе. По прогнозам, Эстония окажется в пятой (предпоследней) корзине.
Билеты на отдельные матчи сборных Латвии и Эстонии поступят в продажу во второй половине апреля.