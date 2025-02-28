Дональд Трамп снова заявил, что гарантии безопасности для Киева - дело Европы, при этом он не хочет видеть Европу за столом переговоров о прекращении войны. О том, как ЕС и Эстония должны реагировать на изменения в политике США, в студии Postimees размышлял глава комиссии Рийгикогу по государственной обороне Калев Стойческу («Ээсти 200»).
Калев Стойческу: у Европы нет намерений рушить связи с США, но нам надо нарастить свои военные мыщцы
Выдержки из беседы:
- Сегодня должна состояться встреча Трампа и Зеленского. Предполагается, что в Вашингтоне они завершат работу над соглашением о разработке полезных ископаемых в Украине. Сам факт того, что эта тема поднята Трампом, означает, что США больше не выбирают себе союзников по принципу приверженности демократии? США готовы помогать кому-то только в форме сделок, их политика стала трансакционной политикой?
- Мир не черно-белый, и я думаю, что политика Трампа тоже не черно-белая. Отношения между союзниками, как внутри Европы, так и между Европой и Северной Америкой, включая США, самого важного союзника Европы, всегда были основаны и на общих ценностях, и, скажем так, на экономической деятельности.
Так было всегда, но сейчас для Трампа экономический вопрос и его грандиозные планы оказываются просто намного важнее, чем это было раньше, при предыдущих президентах США. Однако я надеюсь, что это не означает, что и ценности, и международное право, основанное на этих ценностях, теперь будут выброшены в мусорный ящик.
Конечно, международное право сейчас страдает от этой силовой политики, от агрессии, но я думаю, что все-таки эта надежда есть.
- Некоторые эксперты говорят, что богатство Украины редкоземельными металлами сильно преувеличено и что на самом деле весь этот разговор больше нужен Трампу для того, чтобы показать американцам, что он добился какого-то успеха. Нет ли вероятности того, что сейчас как вопрос первостепенной важности обсуждается то, что на самом деле не слишком важно?
- Если вы спрашиваете меня, велики ли природные богатства Украины, то я отвечу вам, что очень велики. И это хорошо знает не только сама Украина, и не только США, и не только Европа. Это отлично знает и Россия.
Эта агрессия Россия против Украины была основана не только на имперских амбициях, не только на идее восстановления империи. Там были и очень конкретные экономические расчеты. И все эти полезные ископаемые, включая минералы, металлы, нефть, газ, они там есть. Там есть вся таблица Менделеева.
При этом большая часть этих запасов, вероятно, находится на территории свободной Украины, то есть на тех примерно 80 процентах украинской территории, которые не оккупированы. Но они есть и в оккупированных регионах: это Донбасс, Таврия, Крым.
И вот сейчас такая сделка была предложена Трампом, и можно только догадываться, был ли оставлен Зеленскому какой-то выбор или нет. Ведь это не просто экономическая сделка, тут речь идет о союзничестве, о связях с Америкой на долгое время, на десятки лет.
Если Украина хочет связывать себя с Америкой, с Западом, с Европой, то она пойдет на эту сделку. И я думаю, что она такое решение приняла.
Конечно, те первоначальные условия, которые были предъявлены Украине, они не были для нее приемлемы. Когда был представлен первый вариант этого проекта, Зеленский и Украина отослали его обратно.
Да, Трамп был разочарован этим, назвал Владимира Зеленского диктатором. Потом Трамп изображал удивление на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Стармером, переспрашивал, говорил ли он такое, и заявлял, что нет, он не верит, что он такое говорил.
Но на самом деле, конечно, он это произнес. Но это еще один показатель, что все может меняться и не в пользу России, а в пользу Украины.
И ведь на той же пресс-конференции со Стармером Трамп впервые заговорил на таком языке, на котором раньше говорили только госсекретарь Рубио или спецпосланник Келлог. Трамп сказал, что на тему оккупированных территорий надо будет поговорить. Он сказал, что надо вести переговоры на эту тему. И это уже чуть-чуть другой язык, чем раньше был у Трампа. Раньше Трамп говорил, что нет никакой возможности, что это не реально.
Поначалу ведь казалось, что Трамп следует буквально всем предварительным условиям России, на которых она согласна только лишь начать переговоры. Это про то, что Украина не войдет в НАТО, что никакого возврата территорий не будет. Так о чем вообще тогда было бы говорить?
При этом для самой России никаких условий выдвинуто не было. Никаких. Даже такого, что Россия признавала бы Зеленского легитимным лидером своей страны. Выбранным демократически.
И вот сейчас Путин как будто все-таки начинает думать, что ему все же придется сидеть за столом и с Трампом, и с Зеленским. Поэтому он начинает уже подавать какие-то сигналы, и своему населению, обществу, а также союзникам России, сигналы о том, что вот такое изменение все-таки произойдет.
Но тем самым получается, что это как бы признание, что они все-таки не боролись в Украине с «фашизмом». Ну, для диктаторов, для таких как Путин, как Сталин, как Гитлер, такие изменения даются очень легко. Как было со Сталиным и Гитлером, когда они подписали пакт 23 августа 1939 года? Всего за два дня до этого они были враги, а в этот день уже стали друзьями.
- Вы сказали, что Путину придется сидеть за столом переговоров не только с Трампом, но и с Зеленским. Будет ли за ним сидеть и кто-то от Европы?
- Надеюсь. Ведь придется говорить не только о будущем Украины или о будущем Украины в Европе, но и о будущем всей Европы. Как можно тут что-то обсуждать и согласовывать без Европы?
Украина находится не где-то рядом с Индонезией, она не находится где-то в Антарктике. Она находится в Европе, это очевидно.
Да, тут есть такой момент, что Трамп и трамписты как бы хотят показать Европе свое место, вы, мол, слабые, или, по крайней мере, в военном смысле вы не сильные. Вам, мол, нужно еще многое сделать, чтобы сесть с нами за один стол.
Но что это означает? Это означает, что у нас, в Европе, сейчас не осталось выбора. Мы, конечно, ни в коем случае не станем сжигать мост через Атлантический океан. Мы хотим сохранить НАТО, это самая большая ценность, которая есть в наших отношениях, и это полезно для всех сторон. И для США, и для Канады, и для Европы, включая, например, Турцию.
Но если мы говорим о населении Европы, если мы говорим об экономике Европы, всей Европы, не только ЕС, но и Великобритании, Норвегии… На этом фоне Россия, может быть, и не совсем гномик, но она маленькая. И я думаю, что Европе нужно просто вырастить военные мышцы, и мне кажется, мы это сделаем.
Тогда будет совсем уже другое дело. Так что и Трамп, и Путин разбудили Европу, подталкивая ее к тому, чтобы она стала в военном смысле сильнее. И она это сделает.
Летом прошлого года в Европе говорили, что нашли только 1,5 млрд евро на то, чтобы начать поддерживать военную промышленность. Сейчас об этом смешно думать. Теперь говорят о сотнях миллиардов. Говорится о 700 млрд евро, которые будут направлены и на военную помощь Украине, и на укрепление военной мощи и военной промышленности Европы.
Я думаю, что будут сделаны очень большие инвестиции. И мы будем полным ходом идти дальше. Потому что альтернативы у нас нет.
Роль Америки в обороне Европы будет другой. Потому что Америка в первую очередь озабочена Китаем, а не Россией. А опасность со стороны России останется на очень долгое время. Так что, повторюсь, у Европы другого выбора, пожалуй, и не имеется.
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