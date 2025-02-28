Калев Стойческу: у Европы нет намерений рушить связи с США, но нам надо нарастить свои военные мыщцы

Да, Трамп был разочарован этим, назвал Владимира Зеленского диктатором. Потом Трамп изображал удивление на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Стармером, переспрашивал, говорил ли он такое, и заявлял, что нет, он не верит, что он такое говорил.

Но на самом деле, конечно, он это произнес. Но это еще один показатель, что все может меняться и не в пользу России, а в пользу Украины.

И ведь на той же пресс-конференции со Стармером Трамп впервые заговорил на таком языке, на котором раньше говорили только госсекретарь Рубио или спецпосланник Келлог. Трамп сказал, что на тему оккупированных территорий надо будет поговорить. Он сказал, что надо вести переговоры на эту тему. И это уже чуть-чуть другой язык, чем раньше был у Трампа. Раньше Трамп говорил, что нет никакой возможности, что это не реально.

Поначалу ведь казалось, что Трамп следует буквально всем предварительным условиям России, на которых она согласна только лишь начать переговоры. Это про то, что Украина не войдет в НАТО, что никакого возврата территорий не будет. Так о чем вообще тогда было бы говорить?

При этом для самой России никаких условий выдвинуто не было. Никаких. Даже такого, что Россия признавала бы Зеленского легитимным лидером своей страны. Выбранным демократически.