В студии Postimees Калев Стойческу: отстоит ли Европа право на участие в переговорах о завершении войны?

- Ожидается, что сегодня Дональд Трамп и Владимир Зеленский согласуют договор о разработке полезных ископаемых в Украине. Некоторые эксперты говорят, что богатство Украины редкоземельными металлами сильно преувеличено, и что на самом деле весь этот разговор больше нужен Трампу для того, чтобы показать американцам, что он добился какого-то успеха, потому что подписать такой договор с Киевом гораздо проще, чем получить Гренландию, Канаду или остановить войну в Украине. Нет ли вероятности того, что сейчас как вопрос первостепенной важности обсуждается то, что на самом деле не слишком важно?

- Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что Европа - совершенно необязательный участник переговоров о мире в Украине, и в то же самое время он продолжает повторять, что Европа должна взять на себя значительную часть гарантий для безопасности Киева, явно намекая на то, что в Украине должны появиться европейские миротворцы. Хватит ли у европейских лидеров политической воли, чтобы отстоять себе место на этих переговорах, или у Трампа есть возможности выкручивать Европе руки, с учетом того, что война идет все-таки гораздо ближе к ведущим европейским странам, чем к США?

- Что в целом должны менять Европа и Эстония - на фоне изменений в американской политике - в своих действиях и по поддержке Украины, и по обеспечению собственной безопасности? Нужно больше коллективной безопасности уже в границах Европы? Нужны какие-то общеевропейские пакеты помощи Киеву? После вступления Швеции и Финляндии в НАТО казалось, что альянс снова стал очень мощной силой, сейчас у НАТО снова трудные времена. Реанимирует ли это идею создания объединенных вооруженных сил ЕС, было бы это полезно? Готова ли Эстония активно поддерживать и продвигать эту идею?

Смотрите в прямом эфире!