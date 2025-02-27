«Последний рубеж». Как волонтеры уже 10 лет сохраняют память о Борисе Немцове

Цветы. Фото: Nemtsov most/Telegram

Волонтерка Галина рассказывает, что после того, как дежурства сократились, одно время цветы и табличку никто не трогал. Но в апреле 2023 года по соседству, на улице Варварке, появился мемориал Владлену Татарскому (военный блогер и пропагандист, а также активный участник войны в Украине с 2014 года), убитому взрывом в петербургском кафе на встрече с читателями.

«Ныне этот мемориал называется пригожинским или "вагнеровским", - рассказывает Галина. - Вот тут пошла агрессивная публика, оживился Тарасевич и компания. Обычно с понедельника до четверга, без нас, табличка и цветы громятся. Ломать не строить».

По ее словам, после полномасштабного вторжения России в Украину из волонтеров на мосту ушли «все молодые ребята»: «Да и мы не берём никого из молодых мужчин, опасно это сегодня».

«Внутри себя все изменились, стали осторожнее. Раньше я не особо молчала, сегодня стараюсь не говорить лишнего, больше слушаю и обнимаю, - говорит Галина. - Люди приходят сюда за поддержкой. И в такое время стыдно ничего не делать. Вот мост и остался сегодня - последний рубеж. Наверно, в конце концов, придут и за нами, но пока мы живы».