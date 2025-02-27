Напротив магазина Mustakivi Prisma в Таллинне завершилось строительство нового объекта компании Capfield.
В Ласнамяэ построили новый ресторан
Владелец и застройщик торговых центров Capfield OÜ завершил строительство представительского ресторана популярной сети Armudu напротив торгового центра Lasnamäe Mustakivi Prisma, которое началось в 2024 году. Самый большой ресторан Armudu откроется в двухэтажном здании 27 февраля.
По словам Реймо Симсалу, руководителя отдела развития недвижимости и бизнеса компании Capfield, новое здание ресторана Armudu является хорошим примером стратегии компании по развитию коммерческой недвижимости для индивидуальных арендаторов в дополнение к многофункциональным торговым центрам.
«Мы успешно заполняем эту нишу на рынке, а развитие здания ресторана Armudu, стоящего отдельно от торгового центра Prisma, позволяет нам как застройщику и ресторану как поставщику услуг расти и расширяться за счет эффективного сотрудничества», - добавил Симсалу, по словам которого район выиграет от появления привлекательного и современного здания класса А.
По словам Серафимы Гулак, управляющей сетью ресторанов Armudu, ранее работавший в торговом центре Prisma ресторан стал слишком тесен для местных клиентов, а возможность переезда в новое, большое и современное помещение, безусловно, даст новый импульс расширению сети ресторанов.
«Мы в восторге от нового здания - оно просторное, современное, функциональное и очень красивое как внутри, так и снаружи! Мы применили весь наш предыдущий опыт при оснащении здания, и это, безусловно, лучшая версия Armudu на рынке», - добавила Гулак.
В новом представительском ресторане Armudu есть столики и терраса для небольших компаний, а также большой банкетный зал, где можно проводить свадьбы и дни рождения с танцами и живой музыкой. Всего новый ресторан может одновременно принять 250 человек. Двухэтажный ресторан имеет общую площадь 700 квадратных метров и хорошо виден с Лаагна-теэ.
Новое здание ресторана Armudu построили компании REME Grupp и GRIK Construction.
На месте бывшего Armudu в торговом центре Prisma откроется пиццерия Domino's Pizza.
Сеть ресторанов Armudu в мае отметит свой 11-й день рождения. Теперь в Таллинне насчитывается семь ресторанов сети: в Пеэтри, Кристийне, Пирита, Хааберсти, Пыхья-Таллинне, Ласнамяэ и в центре города.
Capfield OÜ является владельцем и девелопером торговых центров, портфель которого является одним из крупнейших в Эстонии, простирающимся от центра Таллинна до пригородных районов и за пределами Таллинна - до Пярну.
Крупнейшие якорные арендаторы занимают 65% от общей арендуемой площади в портфеле и включают, среди прочего, местные и международные бренды Bauhaus, Maxima, Prisma, Rimi Hyper, Selver, H&M, KFC, Burger King, Nike Outlet, SportsDirect.com, Deichmann, Denim Dream, Jysk, Euronics, книжные магазины Apollo, модные бренды LPP House, Sinsay и Cropp.