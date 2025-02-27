В Ласнамяэ построили новый ресторан

Владелец и застройщик торговых центров Capfield OÜ завершил строительство представительского ресторана популярной сети Armudu напротив торгового центра Lasnamäe Mustakivi Prisma, которое началось в 2024 году. Самый большой ресторан Armudu откроется в двухэтажном здании 27 февраля.

По словам Реймо Симсалу, руководителя отдела развития недвижимости и бизнеса компании Capfield, новое здание ресторана Armudu является хорошим примером стратегии компании по развитию коммерческой недвижимости для индивидуальных арендаторов в дополнение к многофункциональным торговым центрам.

«Мы успешно заполняем эту нишу на рынке, а развитие здания ресторана Armudu, стоящего отдельно от торгового центра Prisma, позволяет нам как застройщику и ресторану как поставщику услуг расти и расширяться за счет эффективного сотрудничества», - добавил Симсалу, по словам которого район выиграет от появления привлекательного и современного здания класса А.

По словам Серафимы Гулак, управляющей сетью ресторанов Armudu, ранее работавший в торговом центре Prisma ресторан стал слишком тесен для местных клиентов, а возможность переезда в новое, большое и современное помещение, безусловно, даст новый импульс расширению сети ресторанов.

«Мы в восторге от нового здания - оно просторное, современное, функциональное и очень красивое как внутри, так и снаружи! Мы применили весь наш предыдущий опыт при оснащении здания, и это, безусловно, лучшая версия Armudu на рынке», - добавила Гулак.