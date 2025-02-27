Tesla Cybertruck, Rolls-Royce Cullinan или Porsche Cayenne Coupe - несмотря на западные санкции, которые должны были ограничить поток предметов роскоши в Россию, в Москве по-прежнему можно купить самые уникальные и дорогие машины, пишет «Новая газета Европа».
Соседние страны снабжают Россию люксовыми автомобилями в обход санкций
«Новая газета Европа» вместе с журналистами из Кыргызстана, Литвы, Франции и Германии рассказывает о деятельности салона люксовых авто, которым управляют бизнесмены из России, вместе с известным спортсменом из Евросоюза и людьми из окружения президента Кыргызстана Садыра Жапарова.
На 15-м километре Новорижского шоссе на площади в 1700 квадратных метров расположен салон Berg Auto Premium. Это новый игрок в индустрии роскошных автомобилей. Он открылся 7 октября 2023 года - «в день рождения Владимира Путина», как с гордостью рассказывал его сооснователь Марк Берг в интервью журналу «Светский Петербург».
Салон, который начал свою работу в разгар войны в Украине, на фоне введения все новых раундов западных санкций, предлагает удивительно широкий выбор автомобилей: Rolls-Royce Cullinan стоимостью 90 миллионов рублей, новую Tesla Cybertruck, престижный Porsche Cayenne Coupe. «Мы не знаем границ», - говорится на официальном сайте салона. В их каталоге больше 100 люксовых машин общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей.
«Когда были введены санкции, я пригнал один автомобиль и очень быстро его продал. Потом автомобилей стало больше», - рассказывал Берг «Светскому Петербургу».
На фотографиях для публикации он позирует в черной водолазке, которая облегает его мускулистые руки. Из-под рукава виднеются часы Audemars Piguet.
Владелец российского салона, созданного для обхода западных санкций, до недавнего времени был известен под другим именем - Бенас Гуткаускас. Он популярный литовский конкурщик, в 2010 году он выступал за Литву на Кубке мира в Женеве. По информации партнера «Новой-Европа» - литовского издания Siena, Гуткаускас до сих пор сохраняет гражданство Евросоюза.
В Литве он трижды привлекался к уголовной ответственности за насилие и хулиганство, включая нападение с хоккейной клюшкой на человека.
Насколько можно судить по открытым данным, Гуткаускас давно живет в России, он женился и сам обзавелся российским гражданством. Имя он поменял уже после 2022 года. Он не захотел разговаривать с журналистами для этой публикации
Салон Berg Auto Premium, публичным лицом которого он является, - пример того, как, несмотря на войну, люди на постсоветском пространстве могут объединяться. Правда, в этом конкретном случае - объединяться для обхода неудобных правил и извлечения прибыли.
В феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В ответ США, Евросоюз, Южная Корея, Австралия и другие партнеры Западной коалиции ввели жесткие санкции против России. В частности, санкционный режим запрещает экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения, а также предметов роскоши - чтобы наказать российские элиты, которые не выступили против решения Владимира Путина начать военные действия.
В московском салоне Berg Auto Premium прибыльный бизнес на санкциях строит не только гражданин Литвы Берг-Гуткаускас, но и представители элиты Кыргызстана. В связи с этим он и привлек внимание журналистов.
Temirov Life и забытые истории
Это расследование - часть проекта Forbidden Stories. Проект существует для того, чтобы доводить до конца истории, начатые журналистами, которые оказались в тюрьме или вынуждены были прервать работу из-за угрозы жизни и безопасности.
В ноябре 2024 года к Forbidden Stories обратился журналист и основатель кыргызского издания Temirov Life Болот Темиров. Это издание занималось расследованием коррупции в высших эшелонах власти. Самого Темирова выслали из страны и лишили гражданства еще в 2022 году, но проект продолжал работу, и многие его журналисты оставались в Бишкеке.
В январе 2024 года сразу 11 сотрудников Temirov Life были арестованы. Среди них была и жена Темирова, Махабат Таджибек кызы. В октябре 2024 года двух журналистов, в том числе Махабат, приговорили к реальным срокам заключения, еще двух - к условным, остальных отпустили за отсутствием состава преступления.
Болот Темиров сообщил Forbidden Stories, что перед арестом его коллеги начали расследование о том, как люди, близкие к кыргызским властям, связаны с автосалоном Berg Auto Premium.
Президент Садыр Джапаров пришел к власти в Кыргызстане в 2021 году как оппозиционный политик, который сам провел в тюрьме три года. Он обещал стране быть президентом, который борется с коррупцией и фаворотизмом во власти. Именно поэтому журналисты Temirov Life считали важным изучать деятельность и бизнес-интересы нового главы государтства и его семьи.
«Мы знаем много примеров из истории, как оппозиционные лидеры, приходя к власти, продолжают поддерживать систему коррупции и непотизма, просто сменив политиков прошлого на своих родственников и друзей», - говорит основатель проекта Болот Темиров. Так в мае 2024 Temirov Life совместно с международным консорциумом журналистов-расследователей OCCRP выпустил материал о том, как государственные контракты достаются компаниям, связанным с друзьями сыновей президента Джапарова.
Полиция Кыргызстана в ходе ареста журналитов Temirov Life получила доступ к их телефонам, где, в частности, обсуждалось участие друзей племянника президента Жапарова в контрабанде автомобилей класса люкс в Россию.
Как работает схема контрабанды люксовых автомобилей
«Автомобиль, страна производства - все будет европейским!» - уверенно заявил продавец Berg Auto Premium в разговоре с журналисткой IStories, которая представилась потенциальной клиенткой. Речь шла о немецком Porsche 911 Turbo, который подпадает под европейские санкции против России.
Впрочем, по словам продавца, схема отработана: «Автомобиль будет отправлен самолетом из Европы в Бишкек, Киргизия. Затем его перевезут грузовиком в Москву. (…) Или можно отправить паромом в Грузию, а оттуда - в Россию».
Более того, клиент может выбрать цвет, диски и сиденья на официальном сайте Porsche. Цена - около 400 000 евро.
«У нас сложная логистика из-за ограничений, но возможно все!» - заверил продавец, добавив, что у него есть связи по всему миру, так как «раньше мы все работали в официальных салонах известных брендов».
В октябре 2024 года президент Кыргызстана уверенно заявлял, что его страна как член ООН не торгует санкционными товарами. Впрочем, его слова противоречат таможенной статистике. Как показывает расследование, Кыргызстан не только стал настоящим хабом для обхода санкций, но в торговле участвуют и близкие самому президенту люди.
«Система Wi-Fi»
Санкции запрещают европейским производителям поставлять машины в Россию, но импорт в Бишкек по-прежнему легален.
По данным таможенной статистики, с 2019 по 2021 годы Кыргызстан импортировал автомобилей на 223 млн долларов. А в 2023 году этот показатель вырос до 2,7 млрд долларов - рост на 1100%.
«Это произошло не потому, что каждый житель Кыргызстана вдруг решил купить себе новую машину, - говорит экономист Карл Грекоу. - Потому, что страна превратилась в перевалочный пункт для России».
Сотрудник таможни Кыргызстана на условиях анонимности рассказал журналистам, что зачастую автомобили даже не попадают в страну, но получают киргизскую таможенную печать.
«Смотрите на Москву: Maybach используются как такси. Эти машины зарегистрированы у нас, но физически никогда сюда не приезжают. Мы называем это «система Wi-Fi» - все происходит дистанционно», - говорит он.
По его словам, за оформление фиктивного таможенного документа берут от 2000 до 3000 долларов за машину.
Российский автоэксперт, который также попросил об анонимности, пояснил «Новой газете Европа», что Кыргызстан стал популярной страной для обхода санкций еще и потому, что позволяет российским продавцам экономить на таможенных пошлинах: «Кыргызстан входит в таможенный союз с Россией, то есть машины, ввезенные туда, не требуют отдельной растаможки при перепродаже в Россию. При этом иметь дело с кыргызской таможней проще, чем с российской. Импортер может сильно занизить цену ввозимой машины и, соответственно, заплатить меньше ввозную пошлину. Это происходит из-за ряда факторов: из-за коррупции на таможне в Кыргызстане и из-за меньшей технической оснащенности кыргызских таможенников по сравнению с российскими».
Как недавно писала «Новая-Европа», эта практика недавно даже вызвала проблемы у российских покупателей автомобилей, которым неожиданно стали приходить требования от Федеральной таможенной службы доплатить сотни тысяч рублей пошлин.
Связь с властями Кыргызстана
У Berg Auto Premium действительно налажены связи с соседом по таможенному союзу. У салона есть кыргызский профиль в инстаграме berg.auto.kg. Среди подписчиков, например, - киргизский боксер Самат Абдырахманов (491 тыс. подписчиков), который после открытия шоурума в Москве приезжал туда протестировать Mercedes. Также на их соцсеть подписан советник президента Кыргызстана Руслан Кыдырмышев.
В видео для тиктока, опубликованном в июле 2023 года, человек по имени Сыргакбек Атышов рассказывает, как компания, на которую он работает, покупает в Южной Корее внедорожник Range Rover, ввозит в Бишкек и уже через три дня отправляет дальше в Москву. В других тиктоках он прямо называет своего московского заказчика - Berg Auto Premium.
Многочисленные фото, опубликованные в личных соцсетях Атышова, показывают, что он часто проводит время в компании Эската Нуркожоева, племянника президента Кыргызстана.
С Berg Auto Premium связаны также и другие люди из ближнего окружения Нуркожоева. Например, Адилет Тидельбаев, который часто появляется на фотографиях Атышова.
Никто из упомянутых кыргызских бизнесменов, задействованных в деятельности салона, не захотел разговаривать с журналистами для этой публикации.
«Все понимают, куда они продают»
Власти ЕС делают робкие попытки привлечь к ответственности производителей европейских автомобилей, которые оказываются в России в обход санкций. Например, уголовное дело заведено в отношении дилера из немецкого Бохума, который продал в России автомобилей на пять миллионов евро, в отношении киллера из Ашаффенбурга, который продал в Россию машин на 10 миллионов евро, но по-настоящему остановить поток люксовых машин в Россию это не помогает.
«Все понимают, куда они продают, - сказал в интервью "Новой газете Европа" поставщик машин из Польши, который работает в том числе с Berg Auto Premium. - Но по бумагам никто не делает ничего незаконного: импорт машин в Кыргызстан не запрещен, когда запретят Кыргызстан, повезут через Турцию».
А что касается моральных переживаний, то у посредников их нет. «Наши клиенты в основном из России. На этом основано наше финансовое благополучие. А запретить это невозможно: откройте карту и посмотрите, сколько стран вокруг», - заявил он.