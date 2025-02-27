Соседние страны снабжают Россию люксовыми автомобилями в обход санкций

По данным таможенной статистики, с 2019 по 2021 годы Кыргызстан импортировал автомобилей на 223 млн долларов. А в 2023 году этот показатель вырос до 2,7 млрд долларов - рост на 1100%.

«Это произошло не потому, что каждый житель Кыргызстана вдруг решил купить себе новую машину, - говорит экономист Карл Грекоу. - Потому, что страна превратилась в перевалочный пункт для России».

Сотрудник таможни Кыргызстана на условиях анонимности рассказал журналистам, что зачастую автомобили даже не попадают в страну, но получают киргизскую таможенную печать.

«Смотрите на Москву: Maybach используются как такси. Эти машины зарегистрированы у нас, но физически никогда сюда не приезжают. Мы называем это «система Wi-Fi» - все происходит дистанционно», - говорит он.

По его словам, за оформление фиктивного таможенного документа берут от 2000 до 3000 долларов за машину.