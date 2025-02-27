Мехис Виру лишен тренерcкой лицензии

«Тренер обещает обществу, что, помимо тренерского мастерства, он является примером для спортсменов и коллег и несет ответственность за физическое и эмоциональное благополучие тех, кого он тренирует. Соглашение представляет собой профессиональный стандарт тренерской работы и, как его часть, кодекс этики. Мехис Виру нарушил эти соглашения», - заявил председатель профессиональной комиссии тренеров Кристьян Порт.