Профессиональная комиссия тренеров Эстонского олимпийского комитета (ЕОК) приняла решение признать недействительным профессиональный сертификат (EKR 7) тренера по легкой атлетике Мехиса Виру, поскольку деятельность Виру как обладателя профессионального сертификата не соответствует нормам, предусмотренным профессиональным стандартом.
Мехис Виру лишен тренерcкой лицензии
«Тренер обещает обществу, что, помимо тренерского мастерства, он является примером для спортсменов и коллег и несет ответственность за физическое и эмоциональное благополучие тех, кого он тренирует. Соглашение представляет собой профессиональный стандарт тренерской работы и, как его часть, кодекс этики. Мехис Виру нарушил эти соглашения», - заявил председатель профессиональной комиссии тренеров Кристьян Порт.
В профессиональную комиссию тренеров ЕОК входят Кристьян Порт, Тоомас Тынисте, Каарел Зильмер, Прийт Каазик, Мартин Моозес и Яак Салуметс.