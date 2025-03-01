Врачебная ошибка? В больнице решили не использовать современное оборудование и назначили заведомо более опасное для жизни лечение

Ошибка заключается в том, что, если не удалось разработать планы лечения, где доза облучения не превышала бы допустимые пределы, установленные международными рекомендациями или внутренними протоколами PERH, лечение пациентов не следовало и начинать.

PERH: мы работаем над тем, чтобы в будущем лечение стало безопаснее

Член правления и главный врач Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Кристо Эриксон. Фото: Личный архив

Северо-Эстонская региональная больница (PERH) фактически не ответила на вопросы, отправленные редакцией рубрики «Фокус», заявив, что разрозненная информация, переданная через СМИ, не поможет общественности понять суть проблемы. Мы публикуем без изменений ответы члена правления и главного врача Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Кристо Эриксона, переданные через руководителя по коммуникациям больницы Хеде Керстин Луйк. Для ясности также приведены исходные вопросы.

1. Источник Postimees сообщил, что в 2021 году в Центре лучевой терапии была доступна передовая технология мирового уровня, но ее использовали не в полной мере. Почему такие методы, как VMAT и точная стереотаксическая лучевая терапия, не применялись для всех пациентов, которым они могли бы принести пользу?

2. Наш источник отметил, что при расчете дозы облучения для всех органов использовалось одно среднее значение альфа/бета, вместо того чтобы учитывать особенности каждого органа. Почему выбрали такой подход? Применяется ли он до сих пор? Кто принял это решение?

3. Источник сообщил, что перед госпитализацией данные о лекарствах, которые принимали пациенты, были указаны не полностью. Было предложено ввести анкету с заранее заполненной информацией о состоянии здоровья, но руководство отказалось. Как вы относитесь к такому решению? Кто отклонил это предложение и почему? Осознает ли больница, что точные данные важны для безопасности пациентов?

4. Врач утверждает, что при лечении рака предстательной железы с помощью лучевой терапии у некоторых пациентов возникли осложнения, связанные с чрезмерной дозой облучения прямой кишки. По имеющимся данным, к настоящему времени количество таких осложнений значительно снизилось по сравнению с периодом 2015-2022 годов. Какие меры предпринял PERH для этого и что еще планируется сделать?

5. Наш источник отметил, что в Финляндии медицинские физики более активно участвуют в планировании лечения пациентов и принятии решений. Планирует ли Региональная больница улучшить сотрудничество между врачами и медицинскими физиками, а также повысить уровень подготовки специалистов, чтобы обеспечить более высокое качество и точность планов лечения?

6. Наш источник подчеркнул, что сократить длительность лучевой терапии с помощью новой технологии было возможно, но этого не сделали из-за недостаточного финансирования со стороны Кассы здоровья (в то время - Больная касса - прим. ред.). Предлагала ли больница изменить систему финансирования?

7. Источник Postimees утверждает, что руководство PERH знало о проблемах с качеством лучевой терапии, но не приняло достаточных мер для их решения. Он также сообщает, что в 2021 году неоднократно отправлял главе отдела надзора за качеством услуг Прийту Тохверу письма с замечаниями о недостатках в лучевой терапии при раке предстательной и молочной железы, но не получил никакого ответа.

Кроме того, в больнице не было предпринято никаких действий для предотвращения подобных ошибок в будущем. Как руководство больницы отреагировало на эту критику? Какие шаги были предприняты для улучшения качества лечения и решения системных проблем в лучевой терапии? Сообщалось ли наблюдательному совету PERH об анализе выявленных ошибок в центре лучевой терапии? Если да, то когда и каким образом председатель правления PERH Агрис Пеэду информировал совет? Какова была реакция совета и принятое решение? Просим предоставить протокол(ы) соответствующих заседаний совета, если такие обсуждения проводились.

Ответ PERH:

Лучевая терапия - это наукоёмкая и быстро развивающаяся область медицины, где постоянное совершенствование технологий и методов лечения должно сочетаться с эффективным управлением сопутствующими рисками. Ежегодно лечение у нас проходят тысячи пациентов, и за последние десятилетия наши технологии и результаты достигли уровня Западной Европы.

Центр лучевой терапии региональной больницы неоднократно проходил международную аккредитацию. Мы успешно прошли аудит Международного агентства по атомной энергии (IAEA). В 2009 году мы завершили международный аудит IAEA/QUATRO, по результатам которого получили сертификат IAEA, подтверждающий статус нашего отделения как центра компетенции. В 2019 году, после внедрения ряда новых методов лечения, мы вновь прошли аудит IAEA/QUATRO и были повторно признаны центром компетенции.

Системная работа по обеспечению качества является одним из ключевых условий для получения признания IAEA, наряду с соответствием международным стандартам лечения, обеспечением безопасности пациентов и научно-исследовательской деятельностью.

В последние недели в СМИ нас неоднократно обвиняли в допущенных ошибках при проведении лучевой терапии, которые привели к серьезным последствиям. Postimees сообщил, что было начато уголовное расследование из-за осложнений, возникших после лечения, проведенного в 2016-2018 годах.

Мы готовы предоставить следствию всю имеющуюся у нас информацию. Мы всегда вели открытую коммуникацию, и утверждения о том, что Региональная больница скрывала или распространяла ложные сведения, не соответствуют действительности.

Однако хаотичное распространение разрозненной информации через СМИ не помогает общественности понять суть происходящего. Независимая инстанция в ходе расследования сможет собрать все данные и факты, на основании которых примет обоснованное решение о наличии или отсутствии ошибок. Мы готовы предоставить всю необходимую информацию и надеемся, что благодаря начатому расследованию общественность получит исчерпывающие ответы.

Мы заказали независимый аудит качества работы Центра лучевой терапии у международной аудиторской компании, которая специализируется на оценке качества лечения в университетских клиниках, предоставляющих услуги лучевой терапии. Ожидается, что аудит будет завершен в первой половине 2025 года.