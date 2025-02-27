Согласно результатам опросов организаторов и делегатов конференций, заказанным Фондом предпринимательства и инноваций (EIS), посетители международных конференций тратят в Таллинне в среднем 1127 евро на поездку. По оценкам, в общей сложности в Таллинне было оставлено около 42 миллиона евро.
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Международные конференции приносят Таллинну миллионы евро
По данным Meetings.ee, в 2024 году в Таллинне состоялось 559 международных конференций, которые привлекли в город около 37 100 международных участников. Делегаты с высокой покупательской способностью приносят прямую экономическую выгоду секторам гостиничного бизнеса, общественного питания и обслуживания Таллинна, а также помогают смягчить сезонные колебания в туризме.