Международные конференции приносят Таллинну миллионы евро

По данным Meetings.ee, в 2024 году в Таллинне состоялось 559 международных конференций, которые привлекли в город около 37 100 международных участников. Делегаты с высокой покупательской способностью приносят прямую экономическую выгоду секторам гостиничного бизнеса, общественного питания и обслуживания Таллинна, а также помогают смягчить сезонные колебания в туризме.