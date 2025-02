Борис Тух Спасти семерых велосипедистов

Первый монолог министра иностранных дел (Маркус Луйк) не лишен некоторой доли иронии по отношению к персонажу: «В этот час я, как все культурные и образованные эстонцы, нахожусь в театре на спектакле No99 The rise and fall of Estonia. Постановка, на мой взгляд, высокого художественного уровня, однако одно меня покоробило…Ведь на самом деле не все эстонские чиновники и политики глупы и ленивы. На самом деле мы делаем свою работу с большой отдачей и ответственностью. В действительности мы просто молодцы. Или мне это только кажется?» Вопрос, на который исполнитель роли министра предлагает залу самостоятельно найти ответ. (No99 действительно не льстил этим людям. И та постановка - я помню ее до сих пор - была великолепна!)