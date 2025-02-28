Борис Тух Спасти семерых велосипедистов

Им предстоит миссия в Бейруте. Алекс – Мяртен Метсавийр, Самуэль – Кристофер Раяэвеэр). Фото: Heikki Leis

Первый монолог министра иностранных дел (Маркус Луйк) не лишен некоторой доли иронии по отношению к персонажу: «В этот час я, как все культурные и образованные эстонцы, нахожусь в театре на спектакле No99 The rise and fall of Estonia. Постановка, на мой взгляд, высокого художественного уровня, однако одно меня покоробило…Ведь на самом деле не все эстонские чиновники и политики глупы и ленивы. На самом деле мы делаем свою работу с большой отдачей и ответственностью. В действительности мы просто молодцы. Или мне это только кажется?» Вопрос, на который исполнитель роли министра предлагает залу самостоятельно найти ответ. (No99 действительно не льстил этим людям. И та постановка - я помню ее до сих пор - была великолепна!)

Зато Маргус (Иво Ууккиви), руководитель операции по спасению, высокопоставленный офицер (если не директор) КаПо, в отличие от министра с самого начала собран, деловит и знает, как поступать в сложнейшей ситуации. Ведущие черты его характера - профессионализм и надежность. Ууккиви играет еще одну роль, эстонского представителя на переговорах с человеком от Хезболлы (Лаури Калдоя). Это встреча двух цивилизаций, двух миров; решается, какова цена одного эстонца - чтобы потом помножить на семь.