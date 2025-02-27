Договор между российским газовым концерном «Газпром» и литовской газотранспортной компанией Amber Grid о транзите газа через Литву в Калининградскую область России истекает в конце этого года, но литовский президент Гитанас Науседа не видит причин, по которым его нельзя продлить.
Президент Литвы: мы не будем использовать вопрос транзита газа в Калининград для шантажа России
По словам главы государства, Литва готова сотрудничать в вопросах транзита газа в российский эксклав и вести переговоры о выгодных для Вильнюса условиях.
«Я не вижу причин не продлевать его. Есть вся инфраструктура, есть наши интересы, есть некоторые измененные условия договора, которые в настоящее время более выгодны для Литвы, чем в прежнем договоре. Поэтому мы готовы не создавать дополнительных очагов напряженности, сотрудничать в этой конкретной сфере, но на приемлемых для Литвы условиях», - сказал Науседа журналистам в Вильнюсе в четверг.
Президент подчеркнул важность политики Евросоюза (ЕС), которая обеспечивает транзит энергоресурсов и товаров в регионы государств, отделенные от основной территории.
«Мы должны понимать, что (Калининград - BNS) со всех сторон окружен территорией ЕС и какое-то сообщение с основной территорией страны должно существовать, осуществляться», - сказал Науседа.
«Но это должно происходить не под нашими угрозами или шантажом, а на равноценных условиях, экономически приемлемых для Литвы», - подчеркнул глава государства.
На вопрос о том, будет ли рассматриваться вопрос о расторжении договора и оказании таким образом давления на Россию, премьер-министр Гинтаутас Палуцкас в среду заявил, что Литва не собирается в одностороннем порядке обострять отношения с Россией.
Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, в свою очередь, сказал в среду, что решение о продлении договора будет принято в конце года.
И министр, и премьер подчеркнули, что вопрос транзита не является двусторонним и решение о продлении договора должно приниматься на европейском уровне.
В конце декабря 2015 года Amber Grid подписала договор о транзите газа с «Газпромом», действующий до конца 2025 года. Предыдущее соглашение было подписано в конце 1999 года.
В апреле 2022 года Литва полностью прекратила импорт российского газа, за исключением транзита в Калининград.