Эстонцам хорошо знакомы искажения истории, которые исходили от советских властей, но вот фальсификация истории, исходящая из Америки, вызывает куда большее беспокойство, пишет редактор мнений Эркки Баховски.
ЭРККИ БАХОВСКИ ⟩ Вслед за Москвой фальсификацией истории занялся и Вашингтон, и этой лжи противостоять куда труднее
В советскую эпоху, а также после нее Эстонии пришлось сталкиваться с искажениями истории, которые шли от Советского Союза/России.
Вы сами все это знаете: секретных протоколов у пакта Молотова-Риббентропа сначала вообще как бы не существовало, а когда они все же выплыли наружу, сразу оказалось, что они были необходимы для укрепления западной границы Советского Союза; в 1940 году Эстония добровольно присоединилась к Советскому Союзу, выборы в совет Рийгикогу, состоявшиеся летом того же года, были свободными и справедливыми; лесные братья были бандитами.
И еще: Эстония процветала благодаря вкладу Советского Союза, который был внесен после войны благодарю созданию союзной республики. А еще США пообещали Советскому Союзу, что НАТО не будет расширяться на восток, и, таким образом, расширение НАТО на восток является незаконным.
Если эстонцы ко всему этому привыкли и лишь очень небольшой процент людей принимает эти заявления близко к сердцу, то куда более сложная история - это искажения истории, исходящие из Белого дома. Выбирайте на любой вкус: Россия не вторглась в Украину три года назад, или если вторглась, то тогда в этой войне виноват план Украины по вступлению в НАТО; Европейский союз был создан, чтобы насолить США, а президент Украины Владимир Зеленский является диктатором, потому что в Украине не было очередных выборов.
Есть опасения, что эти заявления найдут в Эстонии более широкую аудиторию, чем искажения истории, исходящие из России. Приходящим из Москвы уже как бы не доверяют «в зародыше», но когда такие разговоры исходят из уст Дональда Трампа, эти упреки как бы обретают собственную жизнь. Кроме того, многие из тех, кто не верит так называемому «глубинному государству» или так называемым «основным СМИ», предпочитают безоговорочно верить всему, что говорит Трамп.
Чтобы сделать вещи корректными, констатируем исторические факты: Россия вторглась в Украину не из-за НАТО, а по той причине, что, по мнению России, Украина вообще не может существовать как независимая страна. Создание предшественников Евросоюза - Европейского объединения угля и стали и Европейского экономического сообщества - было поддержано США, поскольку обеспечивало стабильность и мир в Западной Европе, и США не приходилось лишний раз вмешиваться в европейские дела. Зеленский был избран президентом путем свободных выборов, а проведение новых выборов во время войны запрещены конституцией Украины.
В отличие от России, в США продолжает действовать свобода слова, и историки не подвергаются преследованиям. Однако чиновники нынешней администрации должны следовать официальной линии, и так рождается официальная история Соединенных Штатов. Интересно, как будущие американские школьные учебники будут освещать полномасштабную войну в Украине? Или же, по мнению авторов этих учебников, это была скорее специальная военная операция?