В советскую эпоху, а также после нее Эстонии пришлось сталкиваться с искажениями истории, которые шли от Советского Союза/России.

Вы сами все это знаете: секретных протоколов у пакта Молотова-Риббентропа сначала вообще как бы не существовало, а когда они все же выплыли наружу, сразу оказалось, что они были необходимы для укрепления западной границы Советского Союза; в 1940 году Эстония добровольно присоединилась к Советскому Союзу, выборы в совет Рийгикогу, состоявшиеся летом того же года, были свободными и справедливыми; лесные братья были бандитами.

И еще: Эстония процветала благодаря вкладу Советского Союза, который был внесен после войны благодарю созданию союзной республики. А еще США пообещали Советскому Союзу, что НАТО не будет расширяться на восток, и, таким образом, расширение НАТО на восток является незаконным.

Если эстонцы ко всему этому привыкли и лишь очень небольшой процент людей принимает эти заявления близко к сердцу, то куда более сложная история - это искажения истории, исходящие из Белого дома. Выбирайте на любой вкус: Россия не вторглась в Украину три года назад, или если вторглась, то тогда в этой войне виноват план Украины по вступлению в НАТО; Европейский союз был создан, чтобы насолить США, а президент Украины Владимир Зеленский является диктатором, потому что в Украине не было очередных выборов.