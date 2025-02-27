В Австрии сформировали правительство без участия выигравших выборы ультраправых

Об этом сообщил в четверг, 27 февраля, представитель АНП. Программа правительства носит название «Теперь сделаем правильные шаги. Для Австрии». Ее детали будут представлены в ближайшее время.

Это уже вторая попытка создать такую беспрецедентную в Австрии трехпартийную коалицию. Соглашение между партнерами пока не окончательное. Партия Neos должна еще получить одобрение своей партийной базы, что должно произойти в воскресенье, 2 марта.

В Австрии еще никогда не требовалось так много времени для формирования правительства - около 150 дней. Лидер АНП Кристиан Штоккер должен возглавить коалицию как канцлер, а глава СДПА Андреас Баблер станет вице-канцлером.

Множество попыток сформировать коалицию

В сентябре 2024 года правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС) выиграла парламентские выборы. АНП, СДПА и Neos попытались создать коалицию центра и не допустить, чтобы пост канцлера достался правым популистам. Однако их попытка в январе 2025 года окончилась неудачей, когда партия Neos вышла из переговоров. Вскоре после этого провалились и переговоры между АНП и СДПА о создании двухпартийной коалиции.

В результате федеральный президент Австрии Александер ван дер Беллен поручил сформировать правительство главе АПС Херберту Киклю. Тот предложил сотрудничество АНП, но и этот план не сработал. Евроскептические и симпатизирующие России правые популисты не смогли договориться с проевропейскими консерваторами по внешней политике. Между этими партиями к тому же существовало большое недоверие.

Чтобы разрешить политический кризис, ван дер Беллен обратился к здравому смыслу политических сил в Австрии и призвал их добиваться согласия. Под растущим давлением на фоне плохой экономической ситуации и большого бюджетного дефицита АНП и СДПА возобновили переговоры и в итоге пришли к соглашению о бюджете на 2025 и 2026 годы, который будет ориентирован на сокращение расходов. Запланировано также ужесточение политики в отношении мигрантов и облегчение ситуации арендаторов жилья.