Министр Хартман использует государственные резервы для финансирования общественного транспорта

«Я очень рада, что на сегодняшнем заседании правительства мы договорились, что необходимые дополнительные 37 миллионов евро для общественного транспорта в этом году будут выделены из целевого резервного фонда госбюджета», - заявила министр на пресс-конференции правительства.

По сообщению коммуникационного бюро правительства, в государственном бюджете на 2025 год предусмотрено 121,8 миллиона евро на субсидирование внутреннего автобусного, железнодорожного, воздушного и паромного транспорта. Эти средства позволят обслужить 33 миллиона пассажиров и обеспечить доход от продажи билетов в размере 48,3 миллиона евро.

Прогнозируемые расходы на 2025 год по методу начисления составляют в общей сложности 162 миллиона евро. В эту сумму входят повышение ставки НСО, индексация контрактов, рост тарифов на транспортную инфраструктуру, поступление новых электропоездов и открытие маршрута Тарту-Рига.

С 2021 года базовое финансирование, предусмотренное в госбюджете, оставалось на одном уровне - за исключением железнодорожного транспорта. Поэтому для обеспечения работы общественного транспорта ежегодно выделялись дополнительные средства из резервного фонда правительства.